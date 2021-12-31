معجزة كريم الخميرة السحري لتبييض وتفتيح البشرة وتسمين الخدود وإزالة البقع الداكنة في غضون دقائق

إن لون البشرة الأبيض في إعتبار أغلب الفتيات هو اللون المناسب والجذاب، وتقوم الفتيات بعمل خلطات عديدة ووصفات غير موثوق بها، مما يجعل ذلك خطراً كبيراً على البشرة، فأغلب الفتيات بشرتهم حساسة لأي مادة يستخدمونها، لذلك لابد من عمل خلطات مناسبة لبشرتهم، وتعتبر الخميرة من أفضل هذه الوصفات، والتي تتناسب مع جميع أنواع البشرة، وإليك وصفة تبيض البشرة بالخميرة في هذا المقال.

تبييض البشرة بالخميرة

تستخدم الخميرة في عمل ماسكات لتفتيح البشرة إليك بعض الماسكات.

ماسك الخميرة واللبن الحليب لتفتيح البشرة

إستخدمي الخميرة واللبن الحليب في تفتيح البشرة، وإليك طريقة الماسك فيما يلي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

الطريقة:

في وعاء صغير قومي بوضع الخميرة الفورية.

أضيفي إليها عسل النحل، وقلبيهم جيداً.

قومي بوضع اللبن الحليب الدافئ، وقلبيهم جيداً.

ضعي عليهم زيت الزيتون، وقلبي مرة أخرى.

أضيفي الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر لمنع وجود كتل بالماسك.

إغسلي وجهك بماء دافئ لتقومي بترطيبه.

قومي بوضع الماسك على وجهك، وإفرديه.

إنتظري لمدة نصف ساعة، وحتى يجف الماسك على وجهك.

قومي بفرك الماسك على وجهك بيدك.

إستخدمي الماء الدافئ لتقومي بإزالة باقي الماسك.

إغسلى وجهك بغسول مناسب لك.

إشطفي وجهك بالماء الدافئ.

كرري الخليط مرة يومياً للحصول على أفضل نتيجة.

ماسك الخميرة و السكر لتبييض البشرة

إستخدمي الخميرة والسكر في تفتيح البشرة، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ربع كوب من السكر البني الخشن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة: