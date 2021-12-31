السر في التتبيلة.. طريقة عمل الشاورما مثل المطاعم بكل تكاتها وسر الشيف السوري

تكاد تكون الشاورما من أشهر وأكثر الأكلات التي يعشقها جزء كبير من الناس، لكن دائمًا ما تتبوأ محاولتهم في الوصول إلى مذاق الشاورما مثل المطاعم بالفشل، وبالتالي نجد أن البحث الدائم عن طريقة عمل الشاورما مثل المطاعم لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

طريقة عمل الشاورما مثل المطاعم

إليكم عرض طريقة تحضير الشاورما تشبه أشهر المطاعم بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

6 صدور من الدجاج المخلي.

خس مفروم.

مخلل خيار.

طماطم مقطعة إلى شرائح.

علبة لبن زبادي.

ملح.

فلفل أحمر.

فلفل أسود.

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

3 أكواب من الدقيق.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة واحدة كبيرة من الخمرة الفورية.

كوب وربع من الماء.

في بداية الأمر نقوم بإحضار إناء عميق، ثم نضيف به الدجاج والزيت والليمون واللبن والبهارات، ومن ثم نقوم بتقليب هذه المكونات، حتى نتأكد من أنها قد امتزجت بشكل جيد مع الدجاج.

ويفضل وضع الدجاج في هذا الخليط لمدة يوم في الثلاجة، ويفضل تقطيع الدجاج إلى شرائح بشكل مستطيل.

ثم نقوم بوضع الخميرة مع الماء بالإضافة إلى ملعقة سكر داخل إناء صغير، وبعدها نضيف الدقيق والملح والسكر والبيض، وبعدها نقوم بالتقليب بشكل مستمر، حتى نتحصل على قوام متماسك يشبه العجينة.

وبعدها نقوم بفرد العجينة من خلال استخدام النشابة ويتم تشكيلها على هيئة دوائر، ونضعها في الفرن.

وبعدها نقوم بإخراج الدجاج من الثلاجة ووضع الطاسة على النار، ثم نضع الزبدة، ومن بعدها نضع الدجاج.

وبعد ذلك نقوم بالتقليب حتى تنضج الشاورما، ثم نحضر الخبز ونضيف الثومية والخس والمخلل، وبعدها نضع الشاورما، وبذلك سنتحصل على أفضل مذاق للشاورما والذي يشبه أشهر المحلات.

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وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تخص أفضل طريقة عمل الشاورما مثل المطاعم، فالتوصل إلى أفضل وأشهى مذاق للشاورما يعتمد بشكل كبير على حسب التزامنا الكامل بالخطوات والمكونات التي قمنا بتحضيرها، فتتميز هذه الطريقة بالسهولة والسرعة في تحضيرها بشكل كبير.