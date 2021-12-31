طريقة عمل بسكويت الشيكولاته الهش بالكريمة حضريه بأبسط المكونات

بسكويت الشوكولاتة بالكريمة، يعد بسكويت الشوكولاتة من الأصناف التي يحبها الجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمه اللذيذ المحبوب للكثير، يفضله البعض ولا يستغني عنه خصوصاً في وجبة الإفطار نظراً لكونها وجبة سريعة، تحتوي على عناصر مغذية ومفيدة للصحة مثل البيض واللبن المعروف عنهم احتوائهم على الكالسيوم ويمدان الجسم بالطاقة اللازمة لذلك سوف نقوم بذكر طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة بالكريمة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل فتابعونا.

بسكويت الشوكولاتة بالكريمة

من أحد مميزات بسكويت الشوكولاتة بالكريمة أنه بسيط وسهل ويحتوي على مكونات متوفرة في كل منزل.

المكونات:

حوالي نصف كوب من السكر الأبيض.

كوبان من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

صفار بيضة واحدة.

رشه من الملح .

حوالي نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة من البيكنج بودر.

حوالي نصف كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف كوب من الكريمة.

حوالي كوب من الشوكولاتة البيضاء.

رشه من الفانيليا.

يتم تجهيز وعاء ويوضع به الكريمة ونقوم بوضعه على النار ويضاف له الفانيليا والعسل.

بعد ذلك يتم وضع الشوكولاتة البيضاء الخام إليها ويتم تهدئة النار حتى تذوب الشوكولاتة تماماً.

ثم يتم إنزال الوعاء من على النار ويتم وضعه في الثلاجة حتى تتماسك ويتم حشو البسكويت بها.

يوضع كلاً من السكر الأبيض والزبدة في وعاء عميق ويتم خفقهم جيداً بالمضرب اليدوي حتى يصبح القوام كريمي.

ثم يضاف إليه الفانيليا وصفار بيضة واحدة ويعاد خفقهم مرة أخرى.

بعد ذلك نقوم بوضع المكونات الجافة مع بعضها مثل الدقيق والبيكنج بودر وذرة من الملح والكاكاو ويتم عجنهم جيداً.

يضاف إليه اللبن بالتدريج إلى أن نحصل على عجينة متماسكة طرية بعض الشيء.

تترك العجينة بعض الوقت بداخل كيس من النايلون حتى ترتاح قليلا ً.

يتم فرد العجينة على ورق من الزبدة ويتم تقطيعها حسب الرغبة.

بعد ذلك يتم تجهيز صينية مناسبة مدهونه ويرص بها قطع البسكويت.

يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن ١٨٠ درجة مئوية لمدة ربع ساعة تقريباً.

بعد خروجها من الفرن تترك لتبرد بعد ذلك يتم حشو البسكويت بكريمة الشوكولاتة وبالهنا والشفا.

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وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة بالكريم ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.