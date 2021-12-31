في يومين خلطة سوري قنبلة للتخلص من شيب الشعر العنيد بمكونات طبيعية

إخفاء الشعر الأبيض ها حلم كل فتاة وسيدة تعاني من ظهور الشيب المبكر، الذي يغزو الشعر من بداية عمر الثلاثينات وتبدأ الكثير بالمعناة لحل تلك المشكلة التي تحدث نتيجة عدد من العوامل منها الوراثية أونقص الفيتامينات أو المرضية وفي أحد الحالات هناك عدد من الوصفات الطبيعية لتغطية ظهور الشيب العنيد دون الحاجة إلى شراء الصبغات الكيميائية التي تصبغ الشعر الأبيض ولكن تتسبب في مشاكل أخري وخيمة منها التلف، التقصف، التساقط، الهيشان وغيرها من الأضرار التي تلحق بالشعر نتيجة استخدام تلك الصبغات عدة مرات، ولدلك اليوم نقوم بسرد على كل متابعينا الكرام أفضل الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر الشيب العنيد.

إخفاء الشعر الأبيض

وصفة عصير الليمون وزيت اللوز للتخلص من الشيب هي من الخلطات الناجحة في هدا الأمر مع اتباعها لمدة شهر ستلاحظين الفرق بنفسك ، من خلال خلط اربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز، ثم يوزع المزيج على الشعر وبعد مرور 30 دقيقة يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة القرع في تغطية الشيب المبكر

مع وصفة القرع المجربة في تغطية لون الشعر الأبيض التي وذلك عن طريق تقطيع القرع إلى عدة قطع، ثم تركها في الشمس حتى ستحصلين على النتيجة المرضية في غضون شهرين من المواظبة عليها فعن طريق جلب كمية من القرع وتقطيعه ثم تركه لفترة من الوقت في الشمس حتي يجف تماما ثم يتم أضافته في كوب كبير زيت جوز الهند ، ويترك لمدة لمدة ثلاثة أيام متتالية وبعدها يوضع الخليط على النار لمدة 10 دقائق ثم يرفع على جانب ليبرد ثم يصفي ويدلك به الشعر بالكامل، ويشطف الشعر بعد مرور ساعتين ويفضل تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات على الأـقل من كل أسبوع.

وصفة لصبغ الشعر باللون الأسود

وعقب ما تقدمنا لزوارنا وصفات فعالة في تغطية شيب الشعر نستعرض الآن وصفة مذهلة في صبغ الشيب باللون الأسود اللامع حيث باستعمال الشاي الأسود الذي لديه دورا هام في صبغ الشعر فعليكي فقط جلب كمية مناسبة من الشاي الأسود وبعد غليه مع كوبان من الماء وتصفيته يوزع على الشعر وبعد مرور ساعتين يشطف بالماء البارد.