سر طريقة كفتة الحاتي المشوية مثل المطاعم في البيت

يفضل الكثير من الأشخاص سواء الكبار والأطفال أكل المطاعم والوجبات الجاهزة لما تحتويه تلك الأكلات علي نكهات تختلف عن نكهة الأكلات المصنوعة بداخل المنزل ولأن الكفتة المشوية من الأكلات التي يفضلها أفراد الأسرة سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الكفتة المشوية “كفتة الحاتي” بكل أسرار النكهات ومثل المطاعم، واليوم من خلال القسم الخاص بالأكلات المصرية الجميلة عبر موقعنا ثقفني سوف نقوم بالكشف عن تلك الأسرار التي من خلالها سوف تتعرف على أفضل طريقة لعمل الكفتة في المنزل وسوف تري بنفسك النتائج المبهرة في عمل الكفتة المشوية على الفحم في المبيت.

نصف كيلو جرام لحمة مفرومة

بصل

شبت

معلقة بهارات لحم

نصف معلقة فلفل أخضر مفروم

نصف معلقة فلفل أسود وشطة وزارة ناشفة ناعمة

طماطم و بقدونس

قومي بفرم اللحم مع البقدونس والبصل والطماطم والشبت والفلفل الأسود والأخضر بالكبة الكهربائية.

عند تجانس المكونات نضع الملح وبهارات اللحم والشطة والكزبرة الناشفة وتقلب جيدا

نشكل اللحم علي هيئة أصابع ونضعه في الأسياخ ونتركها ف الثلاجة عشر دقائق قبل الشوي.

مكونات عمل الكفتة المشويةطريقة التحضير الكفتة المشوية

ملحوظة : عند تشكيل اللحم يجب بل اليدين كي لا يلتصق بها اللحم .

نشعل الفحم ونضع علية أسياخ الكفتة تباعا مع التقليب المستمر حتي لا تحترق ويمكنك أيضا الشوي علي الشواية الكهربائية مع وضع قطعة فحم بعد إتمام عملية الشوي لكي تعطي لكي نكهة ورائحة كفتة الحاتي مثل المطاعم .

قومي بتقديم الكفتة الساخنة مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء أو سلطة التومية .

الكفتة المشوية في البيت مثل المطاعم

يمكنك الآن عمل كفتة الحاتي في المنزل بنفس جودة المحلات ،وعند الحرص علي عملها في المنزل ستكون النتيجة أفضل من المحلات نظرا لاهتمام الأم بالنظافة والجودة ف المكونات وصحيا أفضل بالنسبة للأطفال والكبار من أكل المطاعم وفضلا عن إنها أيضا أوفر في التكلفة، الكفتة المشوية تعتبر من أشهى وأسرع الأصناف التي تستخدمها الأم علي سفرة المنزل في يومها أو أثناء العزومات وذلك لسهولة طريقة عملها وطعمها الشهي والممتع للكبار والصغار.