جهزي أصابع الخبز الإيطالية بالجبنة لأولادك بكوب واحد من الدقيق

طريقة تحضير أصابع الخبز الإيطالية بالجبنة في المنزل بكوب واحد من الدقيق، تختلف طريقة تحضير وتشكيل هذه الأصابع على حسب كل فرد والنوع المفضل عنده، كما أن تمتاز أصابع الخبز هذه بمجموعة مميزات حيث أنها تمتلك الطعم الجيد الذي يتناسب مع معظم الأذواق والرائحة الجذابة التي يأتي من خلالها الناس وسرعة التحضير أيضاً وبساطة المكونات، وهي يتم تناولها في أي وقت ممكن ويفضلها البعض كأنها شئ مسلي أثناء أداء عمل معين، والآن سوف نعرض بالتفصيل مكونات عمل أصابع الخبز الإيطالية بالجبنة وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل أصابع الخبز الإيطالية بالجبنة

سوف نتحدث على مكونات عمل أصابع الخبز الإيطالية بالجبنة التي تتميز بقلة تكاليفها وتوافرها وهذه المكونات كما يلي:-

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الجبنة المبشورة.

ملعقة كبيرة من السكر.

زبدة مذابة ( مضاف إليها زعتر ).

رشة صغيرة من الملح.

كمية من الحليب السائل على حسب العجينة.

طريقة اعداد أصابع الخبز وتحضيرها

تعتبر طريقة تحضير هذه الأصابع من الأنواع المسلية والمحبوبة عند كثير من الناس وخاصة الأطفال لسهولة تناوله والطريقة كما يلي:-

نحضر وعاء وننخل به كمية الدقيق بالمنخل السلك ونضيف عليه البيكنج بودر والملح والسكر. نقلب هذه المكونات مع بعض ثم نضيف عليها الجبنة ونقلب ثم نضيف الحليب السائل بالتدريج. ونعجن حتى نلم الدقيق ونحصل على عجينة طرية ومتماسكة . ثم نأخذ قطعة من العجين ونشكلها براحة اليد على شكل طولي ثم نغمسها في الزبدة المخلوطة بالزعتر. بعد ذلك نحضر صينية ونرص بها قطع الخبز وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية. نترك الصينية في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة حتى تنضج الأصابع بالكامل.

فوائد تناول الجبنة

فوائد الجبنة متعددة والآن سوف نتعرف على بعض منها وهي كما يلي:-

تحمي العظام من أمراض الهشاشة وتقوي الأسنان لوجود فيتامين د والكالسيوم بها.

تساعد في تطهير وحماية الجهاز الهضمي لو جود بكتيريا البنسليوم بها.

تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون لذلك تعمل على زيادة الوزن.

طريقة تحضير خبز الزبادي

يتم تحضير خبز الزبادي في وقت بسيط جداً والطريقة كالآتي:-

المكونات

٣ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب وربع من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة وربع من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

الطريقة