اختراع… حولت الثوم إلي بودرة بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك في 5 دقائق فقط

طريقة عمل الثوم البودر من الثوم العادي تعتبر من بين أفضل الطرق والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل تابل من بين أفضل التوابل التي من الممكن أن تستخدم في تنكيه الأطعمة، وتعتبر الطريقة بسيطة ومثالية لتحضير الثوم البودرة بمنتهى السهولة والاستغناء عن تقشير الثوم في كل مرة نقوم فيها بعمل أكلة معينة، وتحتاج لنكهة الثوم حيث أن وجود ثمار الثوم وقد تم تحويلها لبودرة يعمل بشكل كبير على التيسير من المهام المطبخية، وتعزيز المأكولات بنكهة الثوم المميزة، وإليكم عبر الآتي من السطور التالية أهم المعلومات عن الطريقة المثالية لعمل بودرة الثوم وأفضل المكونات المستخدمة لتحضير بودرة الثوم.

طريقة عمل الثوم البودر من الثوم العادي

الطريقة الأفضل لعمل الثوم البودر من فصوص الثوم العادية يكون من خلال خطوا بسيطة تيسر عليكِ كربة منزل أن تقومي بإضافة نكهة الثوم للطعام خلال مرحلة طهيه من دون أن تحتاجين لتقشير الثوم بشكل مستمر كلما تحتاجين له، وإليكِ عبر الآتي من سطورنا القليلة القادمة طريقة الحصول على الثوم المسحوق أو البودرة والذي يمتاز بأن طعمه ومذاقه مميز وله أهمية في كونه يضف على مختلف وصفات الطهي الشرقي، وتحتاج له بشكل يومي كل ربات البيوت.

خطوات التحضير للثوم البودرة

من بين أهم الخطوات التي تساعد في عمل مكون الثوم البودر هو أن يتم وضع الثوم بالفرن ليكتب حرارة تعمل على تجفيفه والخطوات واضحة نقدمها عبر الآتي من السطور الآتية: