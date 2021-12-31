ماسكات ماء الورد للوجه وطرق استخدامها لعلاج مشكلات البشرة وتفتيحها

تستخدم ماسكات ماء الورد للوجه لعلاج مشكلات عديدة تتعرض لها البشرة من أهمها حب الشباب، كما تستخدم ماء الورد للبشرة الدهنية بحيث تساعد على تقليل افراز الدهون التي تتسبب في الحبوب والروؤس السوداء والبيضاء، كما تُعد ماء الورد من أهم المنتجاء الطبيعية التي ينصح باستخدامها بعد اعداد الماسكات لغلق مسام البشرة وخاصةً عندما يتم استخدامها باردة.

ماء الورد للوجه

تفيد ماء الورد في اكساب الخدود اللون الوردي، وتفتيح البقع الداكنة في البشرة، لذا إليكم طريقة استخدام ماء الورد للوجه لاعداد قناع لتفتيح البشرة، وهو يتكون من ملعقة واحدة من كل من ماء الورد والخميرة، وتوضع بعد الانتهاء من تقليبهم معًا، ثم يترك لمدة ربع ساعة.

ماسك ماء الورد

يمكن استخدام ماء الورد للحصول على بشرة أكثر نضارة، بحيث تجدد خلايا البشرة وتعمل عل تنقيتها من أي شوائب، وذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة منه مع كمية مناسبة من الخيار المبشور إلى أن يصبح قوام الماسك متماسك، ومن ثم يفرد الماسك على البشرة ويظل لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ، كما يمكن خلط كمية قليلة من ماء الورد مع بياض بيضة واحدة ووضعه على البشرة وغسله بعد أن يصبح الوجه جاف تمامًا.

ماسك لتفتيح البشرة

تفتيح البشرة بماء الورد عن طريق وضع 3 ملاعق كبيرة منها مع 2 ملعقة كبيرة دقيق القمح على البشرة لمدة 30 دقيقة بعد خلطهما، ويترك حتى يجف ويغسل بالماء العادي.

وصفة ماء الورد لتفتيح البشرة

توضع كميات متساوية من ماء الورد، زيت اللوز الحلو، النشا، الحليب البودر، ثم نخلطهم جيدًا وفرد الماسك على البشرة وتركه حتى يجف على البشرة بحيث تتشبع بالفوائد الموجودة به، ثم يزال الماسك بالماء.

ماء الورد لتنظيف البشرة

يمكن تحضير وصفة ماء الورد لتنظيف البشرة من خلال خلط نصف كوب ماء ورد مع نفس الكمية من الحليب، ثم يستخدم بعد خلطه، مع العلم أن يتوجب تخزين الكمية المتبقية من الماسك في الثلاجة، وعند الاستخدام يوضع القليل منه على قطعة من القطن الدائري المخصص للوجه، وتمرر قطعة القطن التي تحتوي على الماسك على البشرة بأكملها بشكل يومي قبل النوم.