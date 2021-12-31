خطوات تتبيل دجاج المندي بأسهل الطرق بالمنزل

طريقة تتبيل دجاج المندي في المنزل من أسهل الوصفات التي يمكن القيام بها، خاصة وأن طبق دجاج المندي من الأطباق الشهيرة في دول الخليج خاصة السعودية، وعليها إقبال كبير وتحرص الكثير من مطاعم الأكل المشهورة على عمل وصفات لدجاج المندي بعد القيام بتتبيل دجاج المندي بطريقة سهلة وسلسلة حسب المذاق واللحم والدجاج المتبل على أعلى مستوى.

طريقة تتبيل دجاج المندي

يمكن تتبيل دجاج المندي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة من خلال التالي:

أولا: المقادير المطلوبة لتتبيل دجاج المندي

دجاجة كبيرة ويتم تقطيعها إلى أرباع متساوية.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من بهارات مشكلة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من معجون البصل.

ربع ملعقة صغيرة من بودر الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الزعفران.

نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة تتبيل دجاج المندي

هناك عدة خطوات يمكن من خلالها تحضير دجاج المندي والقيام بتتبيل دجاج المندي بطريقة سهلة.