خطوات تتبيل دجاج المندي بأسهل الطرق بالمنزل

طريقة تتبيل دجاج المندي في المنزل من أسهل الوصفات التي يمكن القيام بها، خاصة وأن طبق دجاج المندي من الأطباق الشهيرة في دول الخليج خاصة السعودية، وعليها إقبال كبير وتحرص الكثير من مطاعم الأكل المشهورة على عمل وصفات لدجاج المندي بعد القيام بتتبيل دجاج المندي بطريقة سهلة وسلسلة حسب المذاق واللحم والدجاج المتبل على أعلى مستوى.طريقة تتبيل دجاج المندي
يمكن تتبيل دجاج المندي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة من خلال التالي:
أولا: المقادير المطلوبة لتتبيل دجاج المندي
- دجاجة كبيرة ويتم تقطيعها إلى أرباع متساوية.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من بهارات مشكلة مطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة كبيرة من معجون البصل.
- ربع ملعقة صغيرة من بودر الثوم.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- نصف ملعقة كبيرة من الزعفران.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
هناك عدة خطوات يمكن من خلالها تحضير دجاج المندي والقيام بتتبيل دجاج المندي بطريقة سهلة.
- القيام بوضع بودر البصل والثوم في وعاء معا، ويتم إضافة عصير الليمون والتوابل والبهارات والقرفة والزنجبيل والملح.
- يتم تقليب كل المكونات سويا وممزجها سويا حتى تكون عجينة.
- يتم مزج الدجاج مع التوابل يشكل جيد والتقليب المستمر، ويجب مواصلة التقليب حتى يحدث امتزاج للدجاج مع البهارات، ويتم إضافة الفلفل الحلو والزعفران ويتم التقليب لكل المكونات سويا.
- يتم وضع الدجاج المتبل في الثلاثة لمدة تتراوح من أربع لخمس ساعات حتى تكون التتبيلة جاهزة بشكل كبير.
- يتم وضع الزيت في مقلاة كبيرة وواسعة ويتم الوضع على النهار حتى يسخن الزيت، ويتم وضع قطع الدجاج في الزيت وتركها على الجنبين حتى تنضج بشكل كامل.
- يتم تحضر أرز المندي ووضعه في الفرن لمدة نصف ساعة، ويتم إخراج أرز المندي ووضع قطع الدجاج عليها وتترك في الفرن حتى يتحول لون الدجاج للون الأحمر.
- يتم أخذ قطعة ورق مع قطعة فحم وتترك مع طبق الأرز والدجاج لمدة نصف ساعة من أجل إكساب الأكل رائحة الفحم الجميلة.
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طريقة تتبيل دجاج المندي في المنزل من أسهل الوصفات التي يمكن القيام بها، خاصة وأن طبق دجاج المندي من الأطباق الشهيرة في دول الخليج خاصة السعودية، وعليها إقبال كبير وتحرص الكثير من مطاعم الأكل المشهورة على عمل وصفات لدجاج المندي بعد القيام بتتبيل دجاج المندي بطريقة سهلة وسلسلة حسب المذاق واللحم والدجاج المتبل على أعلى مستوى.طريقة تتبيل دجاج المندي
يمكن تتبيل دجاج المندي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة من خلال التالي:
أولا: المقادير المطلوبة لتتبيل دجاج المندي
- دجاجة كبيرة ويتم تقطيعها إلى أرباع متساوية.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من بهارات مشكلة مطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة كبيرة من معجون البصل.
- ربع ملعقة صغيرة من بودر الثوم.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- نصف ملعقة كبيرة من الزعفران.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
هناك عدة خطوات يمكن من خلالها تحضير دجاج المندي والقيام بتتبيل دجاج المندي بطريقة سهلة.
- القيام بوضع بودر البصل والثوم في وعاء معا، ويتم إضافة عصير الليمون والتوابل والبهارات والقرفة والزنجبيل والملح.
- يتم تقليب كل المكونات سويا وممزجها سويا حتى تكون عجينة.
- يتم مزج الدجاج مع التوابل يشكل جيد والتقليب المستمر، ويجب مواصلة التقليب حتى يحدث امتزاج للدجاج مع البهارات، ويتم إضافة الفلفل الحلو والزعفران ويتم التقليب لكل المكونات سويا.
- يتم وضع الدجاج المتبل في الثلاثة لمدة تتراوح من أربع لخمس ساعات حتى تكون التتبيلة جاهزة بشكل كبير.
- يتم وضع الزيت في مقلاة كبيرة وواسعة ويتم الوضع على النهار حتى يسخن الزيت، ويتم وضع قطع الدجاج في الزيت وتركها على الجنبين حتى تنضج بشكل كامل.
- يتم تحضر أرز المندي ووضعه في الفرن لمدة نصف ساعة، ويتم إخراج أرز المندي ووضع قطع الدجاج عليها وتترك في الفرن حتى يتحول لون الدجاج للون الأحمر.
- يتم أخذ قطعة ورق مع قطعة فحم وتترك مع طبق الأرز والدجاج لمدة نصف ساعة من أجل إكساب الأكل رائحة الفحم الجميلة.