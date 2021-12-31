6 غلطات ممكن تعمليها في روتين العناية بشعرك

ممكن نشوف ان غسل وتجفيف الشعر موضوع سهل مش محتاج اي حاجة ، ولكن في الواقع في غلطات كتير ممكن تعمليها ممكن تدمر صحة شعرك ، ممكن يبقى روتين العناية بالشعر عملية بسيطة عبارة عن غسل الشعر بالشامبو ، وتفكري انك بتعملي كل حاجة بشكل صح ، ولكن بتلاقي ان شعرك مش في افضل حالاته ، ده معناه ان في غلطات في روتين العناية بشعرك بتعمليها من غير ما تقصدي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 غلطات في روتين العناية بالشعر ، عشان تتجنبيها وتحافظي على شعرك صحي.
غلطات في روتين العناية بالشعر:
1- بتغسلي شعرك بطريقة غلط:
غسل الشعر وانتي واقفة ممكن تبقى طريقة مريحة ليكي ، ولكن قلبه على قدام وغسه بالشامبو هيديكي فوايد اكتر ، لو شعرك طويل قلبه هيسهل عليكي وضع منتجات التنضيف على الطبقات اللي تحت من الشعر ، كمان لو بشرتك حساسة ومعرضة لحب الشباب ، قلب الشعر وشطفه هيساعد على منع مشاكل الجلد ، لانه هيمنع منتجات العناية بالشعر والزيوت اللي في شعرك توصل لرقبتك وضهرك وتهيج بشرتك.
2- بتستخدمي الشامبو الجاف لو شعرك مش نضيف بس:
الشامبو الجاف يعتبر طريقة عملية لتجديد الشعر لو معندكيش وقت تغسليه ، ولكن هو في الحقيقة ممكن تبقى فوايده اكتر من ازالة الزيوت من الشعر ، لو شعرك ناعم رش الشامبو الجاف عليه هيديه دفعة فورية وهيبينه اكتر كثافة ، ولكن بننصحك متبالغيش في استخدام الشامبو الجاف كتير لانه ممكن يأدي لتراكم المنتج على فروة راسك ويسبب الحكة.
3- بتسيبي البلسم على الشعر فترة طويلة:
بلسم الشعر يعتبر خطوة اساسية في روتين العناية بالشعر ، لانه بيحمي الشعر وبيخليه انعم واسهل في فك تشابكه ، ولكن لما الموضوع يتعلق بالمدة اللي المفروض تسيبيه فيها على شعرك ، هنا يكون القليل هو الاكتر ، لان وضع بلسم الشعر لمدة طويلة ممكن يأدي لاجهاد خصلات شعرك ويخلي شكلها دهني ، ترك البلسم على شعرك لمدة ماتزيدش عن 3 دقايق هتكون كافية جدا للاستفادة بكل فوايدة.
4- بتستخدمي نفس الشامبو لفترة طويلة:
لما بتلاقي اخيرا شامبو مريحك ومناسب لشعرك ، بتفضلي تستخدميه طول الوقت ، ولكن في الواقع شعرك بيتعود على المنتج بمرور الوقت ، وفي النهاية هيبطل يعمل مفعول او يديكي نتيجة ، عشان كده بننصحك انك تبدلي بين 2 – 3 انواع من الشامبو والبلسم المختلفة وبدليها حسب الجو, جودة المية, وحالة شعرك.
5- بتلمي شعرك كحكة وهو مبلول:
لو دايما متعودة بعد ما تخرجي من الحمام وشعرك لسه مبلول بتعمليه كحكة او ديل حصان ، على قد ما الطريقة مريحة للم الشعر ، الا ان العادة دي ممكن تضر شعرك وتتسبب في تكسره ، لان الشعر وهو مبلول بيكون اضعف ، والضغط الشديد عليه ممكن يأدي لاضعافه اكتر وتقصفه.
6- مش بتسرحي شعرك قبل غسله:
عشان تتفادي تعقد وتشابك الشعر بعد الغسيل ، الافضل انك تسرحيه قبل ما تغسليه ، ده هيساعد على منع العقد والحفاظ عى الخصلات خالية من التشابك لفترة اطول.
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