طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل زي المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة

البيتزا من الأكلات اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار فهي من الأكلات التي يرغب في تناولها الكثير من أفراد الأسرة، لذا تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل البيتزا لضمان سلامة الأسرة وضمان جودة المكونات، كما أن البيزا في المحلات تكون باهظة الثمن لذلك نتعرف معكم اليوم عن أفضل الطرق التي تعد بها البيتزا.

4/3 كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت.

كيس من الخميرة الجافة.

ربع كوب من المياه الدافئة.

علبة زبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أخضر حسب الرغبة.

حبة من الطماطم.

حباية من البصل.

ربع كوب من الزيتون القطع.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صلصة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الريحان المجفف.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

جبنة موتزريلا على حسب الرغبة.

ربع أي نوع من اللحوم أو الحشو التي ترغب فيه.

يتم إحضار وعاء عميق ونضيف البيض مع الزبادي مع التقليب.

نقوم بإضافة الدقيق والخميرة وإضافة رشة الملح.

ثم بعد ذلك إضافة الماء تدريجيا على المكونات مع إضافة الزيت.

ثم يتم عجن المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة طرية.

يتم تغطية العجين جيدا حتى تختمر ويزيد حجمها.

يتم تقطيع مكونات الحشو قطع صغيرة أو على حسب الرغبة.

يتم تجهيز اللحوم أي نوع ترغبين في حشوه.

يتم فرد العجينة في الصواني المخصصة للبيتزا.

ثم يتم وضع الحشوات التي تريدها بنسب متساوية ثم يرش الزعتر والريحان لتعطي نكهة للبيتزا.

ثم نقوم بتسخين الفرن أولا ثم يتم بعدها إدخال البيتزا على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

قبل أن يتم السواء بالكامل نضع الجبنة الموزاريلا ثم ندخلها الفرن مرة أخرى ليتم النضج بالكامل.

ثم تقدم ساخنة لأسرتك.

طريقة عمل البيتزا السريعةمقادير الحشوطريقة تجهيز العجين

ملحوظة هامة

أثناء الحشو يجب وضع الحشوات باعتدال حتى نحصل على بيتزا لذيذة مثل التي تباع في محلات البيتزا.

الفوائد الصحية للبيتزا

نظرا للقيمة الغذائية التي تحتوي عليها مكونات البيتزا؛ فتعد من الأكلات التي لها قيمة غذائية عالية وتفيد صحة الإنسان، وتتمثل في الآتي: