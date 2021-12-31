بطلى تشتري الجاهزة.. خلطة السبع بهارات العربية الاصلية لجميع انواع اللحوم والدواجن

بطلى تشتري الجاهزة.. خلطة السبع بهارات العربية الاصلية من البهارات التي نحتاجها في كل الطبخات ووصفات الأكل بشكل كبير حيث أنها تزيد من لذة الأطعمة التي نتناولها ويمكنك تخزينها لفترات تصل من السنة إلى السنة بدون أن تفسد ويمكنك شرائها جاهزة من محلات العطارة ولكن الأفضل أن تقومي بتحضيرها بنفسك في المنزل حيث ذلك أكثر ضمانًا ويمكنك التحكم في رائحتها والكميات التي تريدينها وسنوضح لكم اليوم كيفية عمل الخلطة لعمل أجمل وصفات الأطعمة في مطبخك لأطفالك وزوجك.

خلطة السبع بهارات العربية الاصلية لجميع انواع اللحوم

مكونات الطريقة

نصف كوب كبير من الفلفل الأسود.

ربع كوب من كل مما يلي (كمون مطحون – قرنفل مطحون – كزبرة مطحونة).

ملعقتان من الحبهان المطحون.

أربع ملاعق كبيرة من القرفة ومثلهم من جوزة الطيب المطحونة.

ضعي كل المكونات السبعة مع بعضها في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى تتجانس المكونات تمامًا.

ثم بعد ذلك ضعيها داخل علبة زجاجية لها غطاء قوي محكم الغلط وبذلك تكون خلطة السبع بهارات جاهزة للاستخدام.

نصف كوب (فلفل أسود – حبهان محبب – كمون – كزبرة جافة )

ملعقة ( جوزة الطيب – قرنفل – بردقوش).

أول خطوة قومي بوضع البردقوش والفلفل الأسود داخل بولة كبيرة وقلبيهم جيدًا.

أحضري طاسة قلي وضعي بداخلها الحبهان والقرنفل والكمون والكزبرة وجوزة الطيب في وقلبيهم على النار حتى تبدأ رائحتهم في الظهور.

ارفعي الطاسة من على النار واتركيه يبرد ثم ضعيه داخل الكبة أو الخلاط الكهربائي حتى يتجانس ثم أضيفيه إلى خليط الفلفل والبردقوش وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك أحضري برطمان زجاجي مناسب ويجب تنظيفه جيدًا والتخلص من أي أتربة ويجب تجفيفه بفوطة نظيفة من أي قطرات ماء.

ضعي شاش أبيض نظيف به كمية من الأرز الجاف تحت البرطمان ثم ضعي التوابل السبع داخل البرطمان الزجاجي ثم أغلقيه جيدًا بالغطاء الخاص به.

يعمل الأرز الموضوع أسفل البرطمان يعمل على امتصاص الرطوبة التي قد تصيب البهارات داخل البرطمان أو تتراكم بداخله.

بهذه الطريقة يمكنك الاحتفاظ بالبهارات من السنة للسنة ولفترات طويلة.

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