اعملي وصفة الرموش الطويلة والكثيفة المذهلة بطريقة سهلة وصحية وافضل من مراكز التجميل

وصفة تطويل الرموش وتغذيرها تحلم بها الكثير من الفتيات للوصول إلي رموش جذابة، تعتبر الرموش سر من اسرار جمال وجاذبية أي فتاة لذلك تبحث الكثير من الفتيات عن افضل الطرق التي تعمل علي تطويل وتغزير شعر الرموش، حيث يوجد هناك البعض من الفتيات يلجأن إلي أستخدام بعض المستحضرات التجميلية الغير صحية ومنها الماسكرا، حيث تعمل هذه الماسكرا بالفعل علي تطويل شعر الرموش ولكنها بشكل مؤقت ثم تعود إلي طبيعتها مرة أخرى، بالإضافة تساعد علي تقصفها وتساقط شعر الرموش، والبعض الأخر يتجه إلي الذهاب بعض مراكز التجميل والتي تقوم بزراعة الشعر في منطقة الرموش وكل هذه العمليات خطرة جدا على منطقة العين، لذلك يجب علينا أن نتجنب كل هذه العمليات الضارة، لذلك يجب علينا أن نلجأ إلى الطرق التي لا تؤذيبنا، ومن الطرق الصحية التي لا تؤذي شعر الرموش وتعمل على تطويلها وتغزيرها هي أستخدام الوصفات الطبيعية، حيث تتعدد الوصفات والخلطات الطبيعية المستخدمة في تطويل وتغزير شعر الرموش، وسوف نقدم لكي الخلطة السحرية الجذابة وهي الفازلين الطبي و ماء الورد، والتي تعمل على الوصول إلي كل ما تحلمين به من شعر غزير وطويل للرموش.

وصفة تطويل وتغزير شعر الرموش

ونقدم لك سيدتي أفضل وأجمل طريقة لعمل وصفة تطويل الرموش وتغذيرها بطريقة سهلة وصحية وافضل من مراكز التجميل والعناية بالشعر، دائما ما ننصح بعدم المخاطرة بالذهاب إلى مراكز التجميل والعناية بالشعر خ، خاصتا في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة المواطنين وذلك مثل فيروس كورونا الجديد، ولذلك يفضل عمل وصفة تطويل الرموش في المنزل وذلك لضمان الحفاظ على سلامة وصحة افراد الاسرة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة واحدة من ماء الورد.

نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة صغيرة واحدة من الفازلين، ونضيف إليه ملعقة صغيرة واحدة من ماء الورد، ونقلب المكونين جيدا ببعض.

بعد التقليب الجيد للفازلين وماء الورد، نضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر أي فرشاة لتمشيط شعر الرموش.

ثم بعد مرور الربع ساعة، نأتي بطبق خلطة الفازلين وماء الورد، ونضع فرشاة تمشيط الشعر في هذه الخلطة، ونقوم بتمشيط شعر الرموش بالفرشاة الغنية بالخلطة، مع مراعاة تجنب ملامسة العينين.

اتركي هذه الخلطة علي شعر الرموش لمدة نصف ساعة. بعد مرور النصف ساعة، قومي بغسل العينين جيدا من أي آثار لهذه الخلطة، ثم نكرر هذه الوصفة مرتين في كل أسبوع، ونلاحظ النتيجة من أول أسبوع أستخدام.

المكوناتطريقة التحضير