خبز الصاج السعودي ، يعتبر من المعجنات السهلة والسريعة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة دون الحاجة الي شرائه من الخارج، ويعتبر من المعجنات الخفيفة والسريعة الذي يتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، ويمكن تقديم مع الجبن أو اللحم أو الكفتة أو الشاورما أو المربي أو الحلاوة الطحينية وغيرها، وتبحث دائماً الأمهات على طريقة سهلة لعمل الخبز في المنزل بدل من شرائه من الخارج، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خبز الصاج السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل خبز الصاج السعودي

يتكون خبز الصاج السعودي اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي وهي كالآتي:-

4 أكواب من الدقيق الأسمر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ماء دافئ حسب العجين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز الصاج اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير وعاء ينخل به الدقيق ثم نضيف إليه الخميرة ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس. نضيف الماء بالتدريج ونعجن حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية ومتجانسة. نقوم بعد ذلك بتغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى تخمر. ثم قومي بتسخين الصاج ونضع عليها مقدار رغيف من العجين عليها. قومي بتقليب الخبز من الجانبين حتي يتحمر ويأخذ اللون الذهبي. نكرر الخطوات السابقة حتي الانتهاء من كمية العجين بالكامل. نضع الخبز في مكان حتي يبرد ثم نضعه في أكياس حتي لا يجف ويأكل منه في الجبنة وغيرها.

سر نجاح العجينة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند عمل العجينة وهي كالآتي:-