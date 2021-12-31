حلاوتها بزيادة.. كفتة الحاتي الاصلية بتاعت المطاعم بدون ما تفك ولا تكش منك في المنزل

حلاوتها بزيادة.. كفتة الحاتي الاصلية بتاعت المطاعم في حالة رغبتك في تحضير الكفتة في المنزل مثل طريقة الحاتي دون أن تفك، من خلال بعض الإضافات التي تجعلها بمذاق جيد وجميل بدون أن تبرول من بعضها وتتفكك قطع اللحم، حيث يتم إضافة تفل البصل بدون ماء وتصبح ذات مذاق مميز وجميل وقوام متماسك بالطريقة التي نفضلها، كما أننا نقوم بإضافة رائحة الفحم لها حتى وإن تم تحضيرها في الصينية بالفرن ونتعرف معا على الخطوات التي تساعد في تحضيرها بشكل مميز وجميل.

كفتة الحاتي الاصلية بتاعت المطاعم بدون ما تفك ولا تكش منك

يمكنك تحضير هذه المكونات حتى تحصل على القوام الذي ترغب فيه كما المحلات بالتحديد، وهذه الطريقة تم توضيحها أفضل الشيفات العالميين في تحضير الطعام، وهذه المكونات هي:

كيلو لحم مفروم

نصف كيلو لية بقرة.

واحدة من البصل المفروم المصفى من المياه.

اثنين من قمرة الثوم (حبتين).

اثنين من الفلفل الأخضر.

ثمرة طماطم.

ملح وفلفل.

بهارات كفتة مشوية.

طريقة تحضير الكفتة المشوية بدون بيض

يمكنك تحضير الكفتة بدون إضافة سميد لها أو بيض حتى تكون النتيجة مثل الموجودة لدى المحلات، وهذا من خلال الخطوات والتركات التي نقوم بتوضيحها، لأن الكفتة المشوية من أكثر الوجبات التي يتم تناولها ويحبها الأطفال والكبار

ومن الممكن أن تقدم مع الأرز الأبيض أو المكرونة الحمراء للحصول على مذاق مميز، ويقدم معها الطحينة، وهذه الطرق هي: