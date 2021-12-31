خبز الحليب بالخضار في المقلاة بدون عجن ولا خميرة لذيذ ومميز وشهي

خبز الحليب بالخضار ، من أنواع الخبز اللذيذ والشهي الذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، كما يستخدم لعمل السندويشات المختلفة والمتنوعة، حيث يمكن حشوه بحشوات مختلفة ولذيذة، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضا، بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ والشهي، كما يتميز بسهولة تحضيره حيث لا يتطلب فرن، وبساطة مكوناته أيضا، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر المقلاة السائلة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز الحليب بالخضار بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات خبز الحليب بالخضار

يتكون خبز الحليب بالخضار من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

بيضة.

ملح.

فلفل أسود.

كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب من الدقيق.

كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من الشبت مقطع باليد قطع صغيرة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على خبز الحليب بالخضار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: