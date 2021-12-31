القهوة وزيت الزيتون كنز رباني عظيم تبيض الجسم والبشرة كالزجاج وتزيل سواد 20 سنة من أول استعمال

زيت زيتون من الزيوت الطبيعية التي لها العديد من الاستخدامات المهمة سواء عند تناول زيت زيتون او من خلال استخدامه على البشرة أو الجسم، ‏ونلاحظ أن هناك العديد ‏الخلطات والوصفات التي تحتوي على زيت الزيتون لانه من المواد المفيدة للشعر الذي تقي من العديد من الأمراض كما أن له مجموعة كبيرة من الفوائد الأخرى ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن استخدام زيت زيتون في علاج مشكلة الحالات السوداء التي تظهر تحت العينين للعديد من الأسباب ‏مثل السهر أو العوامل الوراثية او تقدم العمر وبعض الاسباب الأخرى لذلك يتم استخدام زيت الزيتون لتقليل ظهور هذه الحالة بطريقة آمنة وصحية داخل المنزل ومن خلال هذا المقال سنتحدث بالتفصيل عن طريقة إعداد خلطة التخلص من الهالات السوداء باستخدام زيت الزيتون والقهوة.

طريقة زيت الزيتون والقهوة للهالات السوداء

فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد خلطة زيت الزيتون والقهوة لإزالة الهالات السوداء والتي تتكون من :‏

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

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‏ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

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‏ ملعقة صغيرة من الماء.

وفيما يلي طريقة تحضير هذا الخليط

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نحضر وعاء صغير ونضع فيه ملعقة من القهوة وملعقة من زيت زيتون وملعقة من الماء و نقوم بتحريك الخليط جيدا حتى يمتزج.

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‏ بعد ذلك ناخذ جزء صغير من الخليط ونضعه تحت العين ونبدأ في تدليك المنطقة التي تحت العين بهذا الخليط.

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‏ نترك الخليط تحت العين لمدة 10 دقائق كاملة.

‏بعد ذلك نقوم بمسح المنطقة جيدًا بقماش ناعم.

ثم نقوم بغسله بالماء بشكل جيد والتخلص من آثار الخليط تمامًا.

استخدام ماسك القهوة وزيت الزيتون لإزالة الهالات السوداء

ماسك القهوة وزيت الزيتون ‏يحتوي على كمية كبيرة من الكفيل التي تحافظ على خلايا البشرة من الأشعة فوق البنفسجية كما أنها تحميها من الإصابة في شيخوخة المبكرة وتجاعيد الجلد، ‏لانه زيت زيتون والقهوة يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على التقليل من احتمالية الإصابة بانتفاخ العين وظهور الهالات السوداء، لذلك ينصح باستخدام الخليط بشكل دوري تحت العين للتخلص من الهالات.