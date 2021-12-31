أفضل كريم بانثينول والنشا لتفتيح الوجه خلال 7 أيام من الاستخدام

كريم بانثينول والنشا لتفتيح الوجه بسهولة بالبيت، تبحث السيدات عن الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ومن الضروري التخلص من طبقة الجلد الميتة التي تعمل على ظهور التجاعيد والحبوب، لذلك نجد كريم بانثينول من الكريمات الفعالة والتي نالت إعجاب الكثير من الناس.

فهو يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها، وعندما يضاف إليه النشا يزداد أهمية ويصبح من الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة بصورة كبيرة وآمنة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة كريم بانثينول والنشا لتحصلي على بشرة نضرة وصحية وخالية من أي تصبغات قد تسبب الحرج إليكي، فقط اتبعي ما يلي:

كريم بانثينول والنشا لتفتيح الوجه

يحتوي كريم بانثينول على عدة عناصر تساعد على ترطيب وتنعيم البشرة وإعادة حيويتها من جديد، ومن المعروف أن النشا تدخل في العديد من الوصفات التي أثبتت فاعليتها لتفتيح البشرة، لذلك يمكنك معرفة طريقة عمل كريم بانثينول والنشا لتفتيح من خلال الآتي:

المكونات

ملعقة من كريم بانثينول.

ملعقة من النشا.

ملعقتين من حليب البودرة.

طريقة التحضير:

تتمثل طريقة كريم بانثينول والنشا لتفتيح الوجه في اتباع الخطوات التالية:

قومي باحضار وعاء وضعي به كريم بانثينول مع حليب البودرة، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.

يتم بعد ذلك وضع ملعقة من النشا والقليل من زيت الزيتون مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريمي.

تغسل البشرة جيداً للتخلص من الأتربة وآثار المكياج.

يوضع الكريم على البشرة بعد ذلك، وترك لمدة لا تقل عن ساعة.

يغسل بعد ذلك الوجه جيداً بالماء للتخلص من آثار الكريم.

يفضل تكرار هذا الكريم يومياً للحصول على نتيجة سريعة.

يساعد الكريم على تبييض الوجه والرقبة وكذلك اليدين سريعاً.

يستخدم الخليط لشد ترهلات البشرة وتركها خالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة.

يساعد على ترطيب البشرة بعمق لان البانثينول أحد أقوى الكريمات المستخدمة في الترطيب.

يساعد على إعادة النضارة والحيوية للبشرة.

فوائد كريم بانثينول لتفتيح الوجه

وفي الختام لقد قدمنا لكم اليوم طريقة عمل كريم بانثينول والنشا لتفتيح وإزالة الرؤوس السوداء التي تعاني منها الكثير من الفتيات، بالإضافة إلى أنه يعمل على ترطيب البشرة والتقليل من آثار الحبوب.