طبق الجدر بالخضراوات الشهي طريقة تحضير الطبق ومكونات بكل سهولة وبساطة

يعد خضار بقاع الجدر من أشهى الأكلات الكويتية و ويمتاز طبق الجدر بقيمته الغذائية العالية، هذه الوجبة تتكون من تشكيلة متنوعة من الخضروات يتم طبخها مع العديد من البهارات العربية ذات الطعم الرائع، و سنقدم لكم طريقة سهله و بسيطة لطبق الجدر الشهي مع الأرز البسمتي.

4 حبات من البطاطس المقطعة شرائح و مقلية

2 حبة طماطم مقطعة شرائح

2 حبة من فلفل (اخضر، اصفر، احمر) مقطعين شرائح

3 حبات من البصل المقطع شرائح

2 حبة باذنجان مقطعة شرائح و مقلية

2 حبة فلفل حار

6 معلقة كبيرة معجون طماطم

6 فص ثوم مهروس

1/2 كوب نعناع مقطع

معلقة صغيرة كمون

معلقة صغيرة بهار مشكل

2 معلقة صغيرة بابريكا

معلقة صغيرة زنجبيل ناعم

2 معلقة صغيرة لومي أسود ناعم

2 عود قرفة

6 حبة حبهان

ملح و فلفل

6 كوب أرز