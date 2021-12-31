صحة

طبق الجدر بالخضراوات الشهي طريقة تحضير الطبق ومكونات بكل سهولة وبساطة

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يعد خضار بقاع الجدر من أشهى الأكلات الكويتية و ويمتاز طبق الجدر بقيمته الغذائية العالية، هذه الوجبة تتكون من تشكيلة متنوعة من الخضروات يتم طبخها مع العديد من البهارات العربية ذات الطعم الرائع، و سنقدم لكم طريقة سهله و بسيطة لطبق الجدر الشهي مع الأرز البسمتي.

مكونات خضار بقاع الجدر

 

  • 4 حبات من البطاطس المقطعة شرائح و مقلية
  • 2 حبة طماطم مقطعة شرائح
  • 2 حبة من فلفل (اخضر، اصفر، احمر) مقطعين شرائح
  • 3 حبات من البصل المقطع شرائح
  • 2 حبة باذنجان مقطعة شرائح و مقلية
  • 2 حبة فلفل حار
  • 6 معلقة كبيرة معجون طماطم
  • 6  فص ثوم مهروس
  • 1/2 كوب نعناع مقطع
  • معلقة صغيرة كمون
  • معلقة صغيرة بهار مشكل
  • 2 معلقة صغيرة بابريكا
  • معلقة صغيرة زنجبيل ناعم
  • 2 معلقة صغيرة لومي أسود ناعم
  • 2 عود قرفة
  • 6 حبة حبهان
  • ملح و فلفل
  • 6 كوب أرز

 

طريقة تحضير خضار بقاع الجدر

 

  1. نضع إناء على النار و نضيف فيه الماء و نضع ملح و عود دارسين و الحبهان و نضيف الزيت، يغطى و نضعه على  النار حتى يغلي.
  2. عند الغليان نضع الأرز ونقلب جيداً و يغطى و يترك على النار حتى ينضح.
  3. يصفى الأرز من الماء و يوضع في مصفاة و يترك جانباً.
  4. في اناء اخر نضع الزيت وعليه البصل و نقلب حتى يأخذ اللون الذهبي، و نضيف عليه الثوم المفروم و نقلب جيداََ ثم نضع صلصة الطماطم.
  5. نضع البهارات (الملح، فلفل أسود، البابريكا اللومي البودرة، الزنجبيل الناعم، الكمون، البهارات المشكلة) .
  6. ثم نضع كمية قليلة من الماء و نخلط  جيداً، حتى يغلي.
  7. عند الغليان نضع  البصل و الصلصة في اناء عميق و يترك جانباً.
  8. في نفس الإناء  نضع الطبقة من الأرز و طبقة من البطاطس، وبعدها الفلفل الحار ثم الفلفل الألوان و طبقة من الطماطم و نضع طبقة من خليط البصل و الصلصة على السطح.
  9. نضع النعناع الأخضر و الباذنجان و نضيف باقي كمية الصلصة و البصل.
  10. نضع الأرز البسمتي فوق الخضروات و مع وضع كمية من الويت على الوجه يغطى و يترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
  11. يقلب الجدر في طبق التقديم و يقدم ساخناً.

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يعد خضار بقاع الجدر من أشهى الأكلات الكويتية و ويمتاز طبق الجدر بقيمته الغذائية العالية، هذه الوجبة تتكون من تشكيلة متنوعة من الخضروات يتم طبخها مع العديد من البهارات العربية ذات الطعم الرائع، و سنقدم لكم طريقة سهله و بسيطة لطبق الجدر الشهي مع الأرز البسمتي.

مكونات خضار بقاع الجدر

 

  • 4 حبات من البطاطس المقطعة شرائح و مقلية
  • 2 حبة طماطم مقطعة شرائح
  • 2 حبة من فلفل (اخضر، اصفر، احمر) مقطعين شرائح
  • 3 حبات من البصل المقطع شرائح
  • 2 حبة باذنجان مقطعة شرائح و مقلية
  • 2 حبة فلفل حار
  • 6 معلقة كبيرة معجون طماطم
  • 6  فص ثوم مهروس
  • 1/2 كوب نعناع مقطع
  • معلقة صغيرة كمون
  • معلقة صغيرة بهار مشكل
  • 2 معلقة صغيرة بابريكا
  • معلقة صغيرة زنجبيل ناعم
  • 2 معلقة صغيرة لومي أسود ناعم
  • 2 عود قرفة
  • 6 حبة حبهان
  • ملح و فلفل
  • 6 كوب أرز

 

طريقة تحضير خضار بقاع الجدر

 

  1. نضع إناء على النار و نضيف فيه الماء و نضع ملح و عود دارسين و الحبهان و نضيف الزيت، يغطى و نضعه على  النار حتى يغلي.
  2. عند الغليان نضع الأرز ونقلب جيداً و يغطى و يترك على النار حتى ينضح.
  3. يصفى الأرز من الماء و يوضع في مصفاة و يترك جانباً.
  4. في اناء اخر نضع الزيت وعليه البصل و نقلب حتى يأخذ اللون الذهبي، و نضيف عليه الثوم المفروم و نقلب جيداََ ثم نضع صلصة الطماطم.
  5. نضع البهارات (الملح، فلفل أسود، البابريكا اللومي البودرة، الزنجبيل الناعم، الكمون، البهارات المشكلة) .
  6. ثم نضع كمية قليلة من الماء و نخلط  جيداً، حتى يغلي.
  7. عند الغليان نضع  البصل و الصلصة في اناء عميق و يترك جانباً.
  8. في نفس الإناء  نضع الطبقة من الأرز و طبقة من البطاطس، وبعدها الفلفل الحار ثم الفلفل الألوان و طبقة من الطماطم و نضع طبقة من خليط البصل و الصلصة على السطح.
  9. نضع النعناع الأخضر و الباذنجان و نضيف باقي كمية الصلصة و البصل.
  10. نضع الأرز البسمتي فوق الخضروات و مع وضع كمية من الويت على الوجه يغطى و يترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
  11. يقلب الجدر في طبق التقديم و يقدم ساخناً.
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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