طبق الجدر بالخضراوات الشهي طريقة تحضير الطبق ومكونات بكل سهولة وبساطة

يعد خضار بقاع الجدر من أشهى الأكلات الكويتية و ويمتاز طبق الجدر بقيمته الغذائية العالية، هذه الوجبة تتكون من تشكيلة متنوعة من الخضروات يتم طبخها مع العديد من البهارات العربية ذات الطعم الرائع، و سنقدم لكم طريقة سهله و بسيطة لطبق الجدر الشهي مع الأرز البسمتي.مكونات خضار بقاع الجدر
- 4 حبات من البطاطس المقطعة شرائح و مقلية
- 2 حبة طماطم مقطعة شرائح
- 2 حبة من فلفل (اخضر، اصفر، احمر) مقطعين شرائح
- 3 حبات من البصل المقطع شرائح
- 2 حبة باذنجان مقطعة شرائح و مقلية
- 2 حبة فلفل حار
- 6 معلقة كبيرة معجون طماطم
- 6 فص ثوم مهروس
- 1/2 كوب نعناع مقطع
- معلقة صغيرة كمون
- معلقة صغيرة بهار مشكل
- 2 معلقة صغيرة بابريكا
- معلقة صغيرة زنجبيل ناعم
- 2 معلقة صغيرة لومي أسود ناعم
- 2 عود قرفة
- 6 حبة حبهان
- ملح و فلفل
- 6 كوب أرز
طريقة تحضير خضار بقاع الجدر
- نضع إناء على النار و نضيف فيه الماء و نضع ملح و عود دارسين و الحبهان و نضيف الزيت، يغطى و نضعه على النار حتى يغلي.
- عند الغليان نضع الأرز ونقلب جيداً و يغطى و يترك على النار حتى ينضح.
- يصفى الأرز من الماء و يوضع في مصفاة و يترك جانباً.
- في اناء اخر نضع الزيت وعليه البصل و نقلب حتى يأخذ اللون الذهبي، و نضيف عليه الثوم المفروم و نقلب جيداََ ثم نضع صلصة الطماطم.
- نضع البهارات (الملح، فلفل أسود، البابريكا اللومي البودرة، الزنجبيل الناعم، الكمون، البهارات المشكلة) .
- ثم نضع كمية قليلة من الماء و نخلط جيداً، حتى يغلي.
- عند الغليان نضع البصل و الصلصة في اناء عميق و يترك جانباً.
- في نفس الإناء نضع الطبقة من الأرز و طبقة من البطاطس، وبعدها الفلفل الحار ثم الفلفل الألوان و طبقة من الطماطم و نضع طبقة من خليط البصل و الصلصة على السطح.
- نضع النعناع الأخضر و الباذنجان و نضيف باقي كمية الصلصة و البصل.
- نضع الأرز البسمتي فوق الخضروات و مع وضع كمية من الويت على الوجه يغطى و يترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
- يقلب الجدر في طبق التقديم و يقدم ساخناً.
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يعد خضار بقاع الجدر من أشهى الأكلات الكويتية و ويمتاز طبق الجدر بقيمته الغذائية العالية، هذه الوجبة تتكون من تشكيلة متنوعة من الخضروات يتم طبخها مع العديد من البهارات العربية ذات الطعم الرائع، و سنقدم لكم طريقة سهله و بسيطة لطبق الجدر الشهي مع الأرز البسمتي.مكونات خضار بقاع الجدر
- 4 حبات من البطاطس المقطعة شرائح و مقلية
- 2 حبة طماطم مقطعة شرائح
- 2 حبة من فلفل (اخضر، اصفر، احمر) مقطعين شرائح
- 3 حبات من البصل المقطع شرائح
- 2 حبة باذنجان مقطعة شرائح و مقلية
- 2 حبة فلفل حار
- 6 معلقة كبيرة معجون طماطم
- 6 فص ثوم مهروس
- 1/2 كوب نعناع مقطع
- معلقة صغيرة كمون
- معلقة صغيرة بهار مشكل
- 2 معلقة صغيرة بابريكا
- معلقة صغيرة زنجبيل ناعم
- 2 معلقة صغيرة لومي أسود ناعم
- 2 عود قرفة
- 6 حبة حبهان
- ملح و فلفل
- 6 كوب أرز
طريقة تحضير خضار بقاع الجدر
- نضع إناء على النار و نضيف فيه الماء و نضع ملح و عود دارسين و الحبهان و نضيف الزيت، يغطى و نضعه على النار حتى يغلي.
- عند الغليان نضع الأرز ونقلب جيداً و يغطى و يترك على النار حتى ينضح.
- يصفى الأرز من الماء و يوضع في مصفاة و يترك جانباً.
- في اناء اخر نضع الزيت وعليه البصل و نقلب حتى يأخذ اللون الذهبي، و نضيف عليه الثوم المفروم و نقلب جيداََ ثم نضع صلصة الطماطم.
- نضع البهارات (الملح، فلفل أسود، البابريكا اللومي البودرة، الزنجبيل الناعم، الكمون، البهارات المشكلة) .
- ثم نضع كمية قليلة من الماء و نخلط جيداً، حتى يغلي.
- عند الغليان نضع البصل و الصلصة في اناء عميق و يترك جانباً.
- في نفس الإناء نضع الطبقة من الأرز و طبقة من البطاطس، وبعدها الفلفل الحار ثم الفلفل الألوان و طبقة من الطماطم و نضع طبقة من خليط البصل و الصلصة على السطح.
- نضع النعناع الأخضر و الباذنجان و نضيف باقي كمية الصلصة و البصل.
- نضع الأرز البسمتي فوق الخضروات و مع وضع كمية من الويت على الوجه يغطى و يترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
- يقلب الجدر في طبق التقديم و يقدم ساخناً.