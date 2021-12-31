طريقة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي 7 كيلو ثوم في 5 دقائق بدون تعب أو مجهود

اسرع طريقة لتقشير الثوم بكل سهولة بدون سكين نتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث تعتبر الوصفة الصحيحة والتي من الممكن من خلالها أن يتم التفصيص للثوم بمنتهى السهولة لا تحتاج على الإطلاق لأي أداة حادة، ولكن من الممكن أن نستخدم فقط أداة واحدة تساعد في التقشير للثوم بسرعة الصاروخ، والذي يعد القاسم المشترك ما بين مختلف الأطعمة والمأكولات والتي يتم إعدادها بشكل يومي، ومن خلال سطورنا القليلة المقبلة نوضح لكِ أهم طريقة منجزة لتقشير كميت كبيرة من الثوم وفي أقل وقت ممكن.

اسرع طريقة لتقشير الثوم بكل سهولة بدون سكين

طريقة من بين الطرق الأسرع والتي يكون الغرض منها هو التقشير لمكون الثوم بكل سهولة بدون سكين والذي يعد من بين أهم المكونات التي تتعلق بطهي العديد من الوجبات التي تحتاج لتعزيز نكهتها بالثوم، وتلك الطريقة تسهل على ربة المنزل أن تطهي الوصفات من دون استغراق مزيد من الوقت لتقشير مكون الثوم وبالأخص إن كانت وصفة الطعام تكون في حاجة إلى كمية ليست بالقليلة من الثوم مثل أنواع المحاشي ووجبة الكشري وفتة اللحم بالخل والثوم، والكثير من الوصفات أيضا في حاجة لهذا المكون المميز والذي يحمل مذاق قوي يعزز طعم ومذاق مختلف المأكولات والأطعمة، ومن خلال الآتي توضيح للطريقة التي من خلالها من الممكن أن يقشر الثوم وفي منتهى السرعة.

خطوات اسرع لتقشير الثوم بكل سهولة بدون سكين

اسرع الخطوات التي تستخدم لتقشير مكون الثوم وبكل سهولة ومن دون سكين، وتلك الطريقة خطواتها نتحدث عنها من خلال ما يلي في النقاط القادمة:

في البداية اختاري فصوص الثوم السليمة.

فرك الثوم قليلا بين راحتي اليد.

فرك الثوم قليلا بين راحتي اليد. وضع كمية من الثوم تكفي لملأ برطمان لنصفه فقط.

إحكام غلق البرطمان تماما ثم رجه جيدا لدقائق.

نجد بعد ذلك أن القشور قد انفصلت تماما عن فصوص الثوم، وتعد تلك الطريقة ممتازة في الحصول السريع على فصوص الثوم جاهزة للاستعمال في مختلف المأكولات التي تحتاجه.

طريقة أخرى لتقشير الثوم

طريقة الماء لتقشير الثوم:

تعتبر الطريقة ممتازة للحصول على الثوم مقشر وجاهز للاستعمال: