طريقة عمل الشيكولاتة باونتي بمكونات اقتصادية من المنزل

من أشهى وألذ وأروع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار وكذا الحبيبة والحبيب. إنه مشهور جدًا أيضًا، والجميع يحبه كما يشتريه كثير من الناس من محلات البقالة لما له من طعم خاص ولا مثيل له حيث أنه غني بجوز الهند والشوكولاتة تتمتع شوكولاتة باونتي بجاذبية مذهلة لا توصف إلى جانب نكهات جوز الهند الغنية والشوكولاتة التي تجلب الفرح والسعادة كما أن له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على جوز الهند المعروف بفوائده العديدة لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والألياف الغذائية والمعادن المهمة لصحة الجسم، تابعوا معانا طريقة التحضير بكل سهولة.

طريقة عمل الشيكولاتة باونتي

تتكون شوكولاتة باونتي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الخاص والمميز والرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

كوب وربع جوز الهند المبشور.

نصف كوب حليب محلى مكثف.

120 جم شوكولاتة مذابة.

اتبع هذه الخطوات للحصول على طريقة بسيطة وسهلة لعمل شوكولاتة رائعة ولذيذة وبلا مجهود في وقت قصير جدًا وبأقل تكلفة ،وهي:

نأخذ وعاء عميق ونضيف إليه جوز الهند والحليب المكثف ونقلب جيداً حتى يصبح المزيج ناعماً.

ثم نشمر مزيج جوز الهند على شكل أصابع.

ثم نقوم بإعداد قالب من السيليكون وطلاء الجزء الداخلي من القالب بالشوكولاتة المذابة ، ثم ندخل أصابع جوز الهند في هذه الثقوب ، ثم نملأ أصابع جوز الهند الذائبة (كما في الصورة) ووزعها جيدًا.

ثم نضع القالب في الثلاجة لتجميد الشوكولاتة.

ثم أخرج القالب من الثلاجة عندما تتجمد الشوكولاتة وأزل الشوكولاتة من القالب.

ثم نقدم شوكولاتة باونتي في طبق تقديم بالهنا والشفا.

المقادير

2 كوب جوز الهند مبشور.

85 جم زبدة.

ثلث كوب حليب.

ربع كوب سكر أو حسب الرغبة.

شوكولاتة مذابة.

رشة فانيليا (اختياري).

رشة ملح (اختياري).