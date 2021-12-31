أعملي بسكويت النشادر المميز علي أصوله بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات والحلويات

يعتبر بسكويت النشادر من أحلي واشهر أنواع المعجنات ألهشه، والتي يمكن أن يتم تحضيرها في أي وقت لأنها سهلة وبسيطة في عملها، وكما يحتوي بسكويت النشادر علي العديد من الفوائد الصحية الكبيرة حيث يحتوي ضمن مكوناته علي عناصر غذائية مفيدة جدا، وذلك مثل البيض والذي يعمل على مد الجسم بالبروتينات الطبيعية والتي تساعد على بناء وتقوية عضلات الجسم، كما أن إضافة الزبدة الطبيعية إلي البسكويت يزيد من القيمة الغذائية المضافة له، وتعمل الزبدة علي مد الجسم بالدهون الصحية اللازمة لتقوية الجسم ومده بالطاقة اللازمة، وغير ذلك فإن بسكويت النشادر مشهور جدا عمله في أول أيام عيد الفطر المبارك والفطار بيه اول يوم العيد صباح بجانب كوب من الحليب، كما يقدم بجانبه البيتي فور وكحك العيد، والغوريبة في عيد الفطر والتي يشتهر بتقديمه للأسر وهى تكون هشه ولذيذة وناعمة ومذاقها شهي وحلو، وهى تعتبر من الوصفات التي يبحث عنها الكثير خاصتا السيدات وتكون لها عدة طرق مختلفة ولها أصناف عديدة وأشكال رائعة تجذب الناس إليها دائما، ويتم عملها في المنزل بأقل تكلفة من أسعار المحلات وكما تعطينا طعم حلو ولذيذ وتكون، كما أن طريقة عمله صحية ومفيدة خاصتا للأطفال والذين يحبونها بأنواعها واشكالها المميزة، ويعتبر بسكويت الشاي من افضل الوجبات السريعة والصحية خاصة لأبنائنا الطلاب والطالبات، حيث يمكن اضافه البسكويت إلي وجبة اطفالنا وأبنائنا المدرسية، والتي تساعد اطفالنا وأبنائنا على مواصلة يومهم المدراسي بكل نشاط وحيوية وكما يمكننا إضافة العصير الفريش والطازج بجانب البسكويت في الوجبة المدرسية لتعطينا وجبة متكاملة العناصر الغذائية وكل ذلك يساعد على تركيز وتنشيط الذاكرة لدي أبنائنا الطلاب، ولذلك نقدم لكم افضل طريقة صحية وسهلة ومميزة لعمل بسكويت النشادر.

أفضل طريقة لتحضير بسكويت النشادر ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأجمل طريقة لعمل بسكويت النشادر المفيد واللذيذ والصحي، ودائما ما ننصح ونؤكد على علي عمل بسكويت النشادر في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة طريقة عمله، حيث أن عمل بسكويت النشادر دائما ما يكون صحي وهو ما نحرص عليه وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا الجديد، وذلك لضمان سلامة وصحة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب إلا ربع من سكر البودر.

بيضتان.

خمسة عشر جرام من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

يتم أحضار أناء عميق يكون به زبدة وسكر بودر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي أو العجان جيدا لكى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ثم بعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضربها جيدا ثم نضيف البيضة الثانية ونضربها مرة ثانية.

يجب علينا أن نضيف إلي الخليط كل من النشادر والفانيليا ويتم مزجهم جيدا مرة أخرى.

وبعد ذلك نضيف كلا من الدقيق والبيكنج بودر إلي الخليط السائل ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة وخفقها لكى تحصلي على العجينة اللينة.

تترك العجينة جانبا لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح العجينة قليلا.

يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة أو يمكن أستخدامها بمكينة البسكوت أو كيس الحلويات لعمل أشكال البسكويت المختلفة.

يتم وضع أصابع البسكويت في صينية وتدخل على الفرن الساخنة في درجة حرارة 150 درجة مئوية وتترك في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى حصولها على اللون الذهبي المفضل.

يتم أخراج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم.

المكوناتطريقة التحضير