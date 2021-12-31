طريقة عمل ميلك شيك الفراولة بالفانيليا والفواكه والدايت للتخسيس

ميلك شيك الفراولة من المشروبات السهلة وسريعة التحضير ولها العديد من المكونات البسيطة التى يمكن اعداده بها، ويوجد نكهات كثيرة مثل ميلك شيك الفراولة بالفانيليا، وميلك شيك الفراولة بالبرتقال والموز، ميلك شيك الفراولة بالكريمة، ميلك شيك الفراولة بالتفاح.

2 كوب فراولة مقطعة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 كوب حليب السائل.

1 ملعقة كبيرة حليب مجفف.

2 ملعقة كبيرة آيس كريم بطعم الفراولة.

مقدار فراولة للتزيين.

إحضار وعاء ووضع بيه كوب ورش سكر فوقها، ووضعه في الفريزر لمدة ربع ساعة. وضعها الفراولة مقطعة في الخلاط الكهربائي، وضربها مع إضافة الحليب المجفف، الفانيليا، والحليب السائل وضربهم جيداً. نقوم بإضافة الآيس كريم إلي الخليط وضربهم جيداً. إحضار أكواب التقديم نقوم بتوزيع باقي الفراولة المقطعة في الأكواب ووضع الخليط والتزيين بالفراولة.

3 عصير برتقالات.

نص كوب عصير الليمون الطازج.

2 كوب حليب سائل.

ربع ملعقة كبيرة قشرة الليمون المبشورة.

10 حبات فراولة مقطعة.

2 موزتان.

إحضار الخلاط الكهربائي وضع عصير البرتقال، والموز، والفراولة، وضربهم في الخلاط ضرب ناعم. نقوم بإضافة عصير الليمون، وقشر والليمون، وحليب، وضربهم في الخلاط لمدة 5 دقائق. وضع المزيج في الثلاجة لمدة 45 دقيقه.

1 كوب فراولة مقطعة.

1 ملعقة كبيرة الآيس كريم بنكهة الفانيلا.

2 ملعقة كبيرة كريمة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

مقدار مكسرات للتزيين.

إحضار الخلاط الكهربائي ووضع الفراولة، والكريمة، والسكر وضربهم في الخلاط الكهربائي. نقوم بوضع الآيس كريم بنوعيه، وضربهم جيداً في الخلاط الكهربائي. نقوم بإحضار أكواب التقديم، وتزينها بالمكسرات ووضع الخليط وتقديمه.

1 أكواب الفراولة الطازجة.

4 حبات موز.

3 حبات التفاح.

1 كوب ونص حليب سائل بارد.

مقدار سكر التحليه.

نقوم بتقطيع الفراولة إلي انصاف، وتقشير التفاح، والموز. إحضار الخلاط الكهربائي ووضع الموز، والفراولة، والتفاح، حليب، والسكر وضربهم. إحضار أكواب التقديم ووضع الخليط فيها.

4 ملاعق شوكولاتة.

1 ملعقة ونص باودر سكر.

مكعبات ثلج حسب الرغبه.

1 كوب حليب سائل.

3 أكواب فراولة مقطعة.

قطع صغيرة شوكولاتة للتزيين.

إحضار الخلاط الكهربائي ووضع به جميع المكونات وضربهم لمدة دقيقة ونص حتي يصبح خليط ناعم. إحضار أكواب التقديم ووضع الخليط بيها وتزينها الخليط بالشوكولاتة، وتقديمها.

نص كوب حليب.

2 كوب فراولة مقطعة.

مكعب ثلج حسب الرغبه.

1 ملعقة صغيرة سكر دايت، أو ملعقة صغيرة عسل.

إحضار الخلاط الكهربائي ووضع به جميع المكونات وضربها لمدة دقيقة ونص. إحضار أكواب التقديم ووضع الخليط ميلك شيك بالفراولة. ونقوم بتزيين الأكواب وتقطيع الفراولة فوقها وتقديمها.

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