الملعقة السحرية إللي هتخلي الكيك أبيض وهش وعمرة ما يبوظ منك لو قعد اسبوع هيفضل طازة

ملعقة سحرية ضعيها على الكيك حتى يصبح الكيك من أشهر الحلويات التي تقوم العديد من الأمهات بعملية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة كما أنه يتم استخدام المكونات‏المتوفرة في المنزل وهناك العديد من انواع الكيك التي يمكن عملها في المنزل بأطعم مختلفة، ‏ويوجد الكثير من انواع الكيك التي يمكن اعدادها بطرق مميزة وتختلف انواع الكيك عن بعضها في بعض التفاصيل الصغيرة مثل شكل الكيكة لون الكيكة طعم الكيك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يمكن استخدامها في الكيك حتى يصبح مميز ومختلف عن باقي انواع الكيك التي نقوم بعملها في المنزل ومكونات هذا الكيك وطريقة عمله.

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مكونات إعداد الكيك في المنزل حتى يصبح هش ولونه أبيض

فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها حتى نستطيع عمل الكيك في المنزل وهذه المكونات هي:

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ثلاث بيضات.

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‏ كوبين من الدقيق.

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‏ كوب كبير من السكر.

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‏ علبة من الزبادي.

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‏ ملعقة من الفانيليا.

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‏ ملعقة من البكينج بودر

1\2‬ ملعقة من الملح‬

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‏ نص كوب من الزبدة.

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طريقة إعداد الكيك الهش في المنزل

نلاحظ أننا اضفنا ملعقة من الزبادي حتى يكون للكيك طعم مميز ومختلف ‏وفيما يلي سنتحدث عن خطوات عمل الكيك بالتفصيل:

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أولا نحضر وعاء كبير ونضع في جميع مكونات الكيك الزبادي والبيض والفانيليا والملح والدقيق السكر والزبدة.

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‏ بعد ذلك نقوم بوضع جميع المكونات معا حتى تمتزج وتصبح متجانسة.

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‏ نستمر في التحريك المكونات بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونضع فيها ملعقة من الزبدة وبعد ذلك نضع فيها جميع مكونات الخليط الذي قمنا بإعداده.

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‏ نقوم بإدخال صينية الكيك في الفرن تحت درجة حرارة مناسبة ونتركها لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

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‏ بعد ذلك نخرج حتى تكون جاهزة للاستخدام ونقوم بتقديمها.

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‏ عادة يتم تقديم الكيك بارد مع كوب من الشاي او فنجان من القهوة ويمكن استخدام العديد من النكهات التي نقوم باضافتها للكيك الأعلى مثل الكراميل أو النوتيلا ‏ويمكن أيضا اضافة الفواكه الطازجة وبعض المكونات الأخرى التي تجعل للكيك شكل مميز وطعم رائع.

الكثير من السيدات تعاني من مشكله وهي فشل الكيك ولا تستطيع عمل كيك ناجح مثل المطاعم فيمكن إضافة ملعقة إلي الكيك تساعد على جعلها طرية ومتماسكة ومرتفعة بدون ما تهبط أو تكش زي المطاعم فالحل بسيط يمكن إضافة ملعقة من البيكنج بودر تستطيعين من خلالها صنع كيك شهي بدون ما يهبط ومرتفع حتي لو فصل اسبوع كامل لن يحدث له أي أضرار هيفضل زي ما هو