سر طريقة عمل خلطة بهارات المحشي في البيت واستخدامها لجميع أنواع المحشي

أسهل طريقة لتحضير بهارات الطعام بها وبوصفات وخلطات جديدة ومختلفة يمكنك استخدامها لجميع أنواع الطعام، أن إعداد استخدام التوابل والبهارات يعد من أهم الأشياء المستخدمة التي يستخدمها الطابخين حول جميع أنحاء العالم في إعداد جميع أصناف الطعام، وذلك لأن التوابل تضيف الي الطعام نكهة مميزة وجميلة علي جميع المأكولات، لذلك فهي لا غني عنها عند الطهو كما أن البهارات تحتوي علي بعض العناصر الغذائية الصحية التي تفيد جسم الأنسان.

بهارات

يوجد أكثر من ألف نوع للتوابل التي نستخدمها يوميا في وضعها أثناء تحضير وطهو الطعام، ولكن نوع من تلك البهارات يضيف طعم مميز ومختلف للطعام، كما أنه يوجد الكثير من خلطات تلك التوابل يتم صنعها لوضعها في بعض أنواع الطعام، لذلك سنتعرف علي بعض تلك الخلطات الخاصة بالمحشي وسنتعرف علي مكوناتها فيما يلي:

مكونات توابل المحشي

ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من النعناع الجاف

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الشطة

ملعقة كبيرة من البقدونس الجاف

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر

طريقة عمل خلطة بهارات المحشي

لقد قمنا بالتعرف علي التوابل والبهارات التي سوف نحتاج إليها لصنع خلطة المحشي والآن سنتعرف علي طريقة إعدادها كما أن تلك الخلطة تصلح لجميع أنواع المحشي المختلف وهي مايلي:

نجهز الكبة أو الخلاط الكهربائي ثم نضع في اولا كل من الفلفل الأسود ثم الكمون والشطة أيضا الي الخلاط.

نخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا لمدة دقيقتين أو دقيقة حتي يتجانسون تماما مع بعضهم.

نضيف بعد ذلك كل من الزنجبيل والكزبرة ونضع أيضا النعناع الجاف والبقدونس أيضا الي باقي المكونات.

نخلط المكونات مع بعضهم مرة أخري لمدة ثلاث دقائق أو أكثر ونستمر في الخلط حتي يصبح الخليط ناعما.

نضع بعد ذلك بهارات المحشي في وعاء محكم الغلق ويكون نظيف وجاف أيضا ونتركه لحين استخدامه.

نحضر الخلاط الكهربائي ونصع فيه ملعقة كبيرة من كل من الزعتر والريحان الجاف وأيضا الزنجبيل البودر.

نضيف الي المكونات نصف ملعقة صغيرة من الكركم والفلفل الأسود مع ملعقة صغيرة من البابريكا.

نقوم بعد ذلك بخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا لمدة ثلاث دقائق حتي يمتزجون معا بشكل تام.

نحضر برطمان زجاجي نظيف وجاف ونضع فيه خلطة البهارات ثم نحكم غلقه جيدا ونضعه لحين الحاجة إليه.

تستخدم تلك الخلطة من البهارات علي جميع أنواع المكرونة مثل المكرونة الاسباجتي أو القلم أو أي نوع أخري من المكرونات.

خلطة توابل المكرونة