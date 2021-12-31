بملعقة قهوة تخلصي من شيب الشعر نهائيا حتي لو شعرك كله أبيض ومن الاستعمال الأول فقط

الشعر الأبيض من أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس خصوصا صغار السن فبعد أن أصبحت هذه المشكلة خاصة فقط كبار السن ومن أحد عوامل لها تقدم العمر أصبحنا نرى الكثير من الشباب يعانون من مشكلة انتشار شعر الشيب وهذه المشكلة تحدث عادة بسبب بعض العوامل وضغوطات النفسية التي يمر بها الشباب ، ‏وهناك العديد من المحاولات لازالت هذا الشعر والتخلص منها من خلال ‏الكريمات والصبغات التي تقضي تمامًا على اللون الأبيض ولكن جميع هذه الطرق هي طرق مؤقته ليس لها فعالية ومع الوقت يعود الشعر الشيب يظهر مرة أخرى.

مكونات خلطة القهوة للتخلص من شعر الشيب

فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إلى إضافتها الخلطة التخلص من الشعر الشيب وجميع هذه المكونات مكونات طبيعية لا تسبب أي آثار جانبية للشعر بل على العكس تحفيز نمو الشعر وفي نفس الوقت تؤدي إلى التخلص من الشعر الأبيض مكونات هذا الخليط هي:

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ملعقة كبيرة من القهوة.

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‏ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

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‏ ملعقة من عصير الليمون.

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‏ ملعقة من زيت سمسم.٢

٢ زجاجة اكسجين.

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خطوات تحضير خلطة التخلص من شعر الشيب القهوة

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل خلطة التخلص من شعر الشيب وذلك باستخدام القهوة وهي من أحد المكونات الطبيعية التي لها العديد من الآثار الإيجابية على الشعر:

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أولا نحضر طبق كبير ونظرة في القهوة والأكسجين والكاكاو زيت السمسم ونقوم بتحريك جميع هذه المكونات معا حتى يصبح الخليط متجانس.

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‏ بعد ذلك نقوم بتنظيف الشعر بشكل عميق الشامبو بالماء.

بعد تجفيف ‏الشعر نظيف خليط القهوة إلى جميع أجزاء الشعر ونحرص على وصول ‏الخليط إلى فروة الشعر.

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‏ نترك الخليط على البشرة لمدة طويلة تصل إلى 10 ساعات ويمكن أيضا أن تصل إلى يوم كامل حتى يكون الخليط فعالية أكثر على الشعر ويكتسب الشعر لون القهوة والكاكاو.

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‏ بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بشكل عميق وتنظيفها من جميع آثار الخريطة سنلاحظ بعد ذلك ظهور لون احمر على الشعر.

تاني الكثير من السيدات والرجال من مشكلة ظهور الشعر الأبيض بكثرة أو شيب الشعر المبكر فيمكن عمل خلطة سحرية تساعد على التخلص من شيب الشعر نهائيا والحصول على شعر لامع وخالي من الشيب وصحي باستخدام وصفة الفازلين عليكي وضع ملعقة من الفازلين وأضيفي إليها ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من الليمون واخلطيهم معا وصغبهم