هشة وتذوب في الفم.. أسهل كيكة برتقال اقتصادية وسريعة واسفنجية وإليكِ السر

دائمًا ما يجد الكثير من الناس صعوبة في عمل أي نوع من أنواع الكيكة، بسبب ما تأخذه من وقت إلى حد ما طويل، لكن هناك بعض من الأمور إذا تم أخذها في عين الاعتبار، فهذا سيجعلنا نتوصل لأسرع وأسهل كيكة برتقال، وذلك ما كشفته لنا العديد من التجارب الشخصية، والتي أثبتت هذه الطريقة نجاحها وسهولتها معهم بصورة كبيرة.

أسهل كيكة برتقال

يتمثل عرض خطوات تحضير ومكونات أسهل وأسرع كيكة برتقال بهذا الشكل الآتي ذكره:

2 بيضه.

نصف كوب من الزيت.

كوب عصير من البرتقال الطازج.

2 كوب ونصف من الدقيق المنخول.

كوب من السكر الناعم الأبيض.

ملعقة بكينج بودر.

نصف ملعقة من الفانيليا.

رشة ملح.

ملعقة خل صغير.

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء عميق، وذلك لنضع فيه البيض والفانيليا، ومن ثم نقوم بخفقهما جيدًا، وذلك عن طريق استعمال المضرب الكهربائي.

ومع خفقنا للبيض والفانيليا نقوم بإضافة كمية الزيت، ومن بعدها ملعقة الخل، وذلك بالإضافة إلى كوب عصير البرتقال الطازج، وذلك مع الخفق بصورة مستمرة، والسر هو الالتزام بترتيب الخطوات في وضع المكونات.

وبعدها تأتي خطوة إضافة السكر إلى الخليط، فيجب أن نقوم بمزج المكونات معًا من خلال المضرب الكهربائي، حتى يذوب السكر تمامًا.

وعلى الجانب الأخر نقوم بإحضار وعاء عميق، ونضيف في هذا الوعاء الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ورشة الملح، ومن ثم نقوم بخلط المكونات معًا.

وبعدها نقوم بصب الخليط السائل إلى الدقيق، ومن ثم نستمر في التقليب باستمرار، وذلك حتى نتأكد من لدينا قوام كيكة متماسك.

وعلى الجانب الأخر نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180، وبعدها ندهن الصينية بالزيت والقليل من الدقيق.

وبعدها نقوم بصب خليط الكيكة، ونتركه الصينية داخل الفرن لفترة زمنية تقدر بحوالي 45 دقيقة. وبذلك سيكون لدينا أشهى كيكة برتقال بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات كيك البرتقالطريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة

وبالتالي نكون قد انتهينا من عرض خطوات أسهل كيكة برتقال. لكن يجب ألا نقوم بفتح الفرن على الكيكة إلا بعد فوات أكثر من 30 دقيقة. وذلك حتى تتم طريقة عمل كيكة البرتقال بالشكل الصحيح دون أي صعوبات.