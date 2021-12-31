كب كيك البرتقال بطريقة روعة هتبهر الأولاد ومغذية للغاية

عشاق البرتقال في موسم الشتاء، نقدم لكم كب كيك البرتقال بطريقة روعة، والذي سوف يبهر أولادك ويقبلوا علي تناوله، ولاننا تحرص علي تقديم كل ما هو معذي ولذيذ بالوقت نفسة، يمكننا أن نرشح لكم تلك الوصفة السحرية التي قد تكن مبهرة ومميزة، حيث أنك عزيزتي الام يمكنك تحضيرها في اقل من 10 دقائق، ويمكنك تحضيرها بالبرتقال الطازج المتاح في الأسواق بسهولة وكميات كبيره للغاية، وهو ممتلي بفيتامين c، وهو فيتامين هام ومغذي للغاية وسوف يستمتع أولادك بتناول الكب كيك التي تعديه بشكل مخصوص لهم.

كب كيك البرتقال بطريقة روعة

طريقة تحضير كب كيك البرتقال بطريقة روعة، نستعرضها عبر موقعنا ثقفني المتالفق دائما، ويمكنكم إستخدام مكونات جدا بسيطة، وهي عصير البرتقال والدقيق والسكر، ولذلك نؤكد لكي عزيزتي إن تلك الوصفة جدا سهلة وبسيطة وسوف تسعدي بها أولادك وجميع أفراد الأسرة، المكونات المطلوبة هي

كوب دقيق.

7 معالق زيت.

معلقة سمن بلدي.

1 بيضة.

كوب عصير برتقال.

نصف كوب سكر.

معلقة بيكنج بودر.

فانليا.

ذرة ملح.

خطوات تحضير كب كيك البرتقال

اما عن خطوات تحضير كب كيك البرتقال التي تتسم بالسهولة، سوف نتيح لكي تلك الخطوات بشرح تفصيلي، لتتمكنيمن إعدادها في خلال 10دقائق فقط، وهناك بعض النصائح التي يتوجب تتبعها لضمان الحصول علي كيك هش وناعم