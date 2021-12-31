أحدث صيحات موضة ألوان صبغات الشعر البني لعام 2022 بجميع درجاتها الجديدة والجذابة

قومي بصنع صبغات شعرك في المنزل وتعرفي علي أحدث صيحات موضة 2022 لألوان الشعر الجديدة واصنعيها باستخدام المواد الطبيعية المفيدة لفروه الشعر، لذلك سنتعرف علي طريقة صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح في البيت، وذلك عن طريق صبغ الشعر باللون البني بجميع دراجاته الحديثة لموضة العام الجديد عام 2022، والتي تحتاج لإعدادها الى اتباع عدد من الخطوات السهلة يجب اتباعها بدقة من اجل الحصول على الدرجة المطلوبة في اللون التي تريدين الحصول عليه.

صبغات

هناك الكثير من درجات اللون البني التي يمكنك تغير لون شعرك لأي من درجاته، ولكن في كل عام يظهر درجة جديدة من اللون البني وتصبح هي موضة هذا العام، لذلك سنتعرف علي طريقة عمل أجمل الوان صبغات الشعر 2022 فيما يلي:

لطريقة صبغ الشعر باللون البني بالحناء سوف نحضر كمية مناسبة من الحناء ذات اللون البني.

نحضر أيضا عصير ليمونه إذا كنتي تريدين الحصول على اللون البني الفاتح.

مع وضع كمية مناسبة من كل من مسحوق الكركم وخل التفاح.

ثم قومي بمزج كافة المكونات السابقة ما عدا عصير الليمون في إناء عميق.

واتركيه لمدة 3 ساعات ثم أضيفي الليمون وادهني شعرك بالكامل بعد وضع فازلين على الرقبة والرأس وفوق العينين.

وذلك من اجل المحافظة على البشرة من التلوين مع تغطية الشعر بكيس من البلاستيك وتركه لمده ساعتين قبل غسله بالماء.

صبغات شعر 2022

سوف نقوم بعمل صبغ الشعر طبيعي باللون البني الفاتح ولكن بدون استخدام الحناء لذلك إذا كنت تريد صبغ الشعر بدون استعمال الحناء عليك اتباع المقادير والخطوات الأتية:

مقدار ملعقة صغيرة من مطحون القرفة مع كوب بابونج يستعمل بعد نقعه لمدة 4 ساعات.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز وأيضا ربع كوب من عصير ليمون.

يتم خلط كافة المكونات ومزجهم جيدا بزيت اللوز ثم نقوم بتصفية الخليط وتركه لمدة 12 ساعة.

وذلك لكي يختمر ويصبح جاهزا للفرد على الرأس بعد تقسيمه الى ثلاث أجزاء لسهولة وصول الخليط الى البوصيلات.

طريقة صبغ الشعر باللون البني تختلف باختلاف الدرجة المراد الحصول عليها.

أذا تختلف درجات اللون من الفاتح العسلي الى الغامق الشوكولاتة أو اللون البني النحاسي أو الكراميل.

وما الى ذلك من الألوان الجذابة التي تتناسب مع البشرة السمراء والشقراء معا.

ويمكنك السيطرة على الدرجات عن طريق استخدام كميات مناسبة من الأكسحين وعصير الليمون للحصول علي تلك الدرجات.

تعمل القهوة على تحويل اللون البني لصبغة الشعر الى لون الشوكولاتة الغامق.

وذلك عن طريق خلط مغلي القهوة مع مقدار الحناء وترك الخليط لمدة 3 ساعات.

ثم دهن الشعر بعد غسله وتمشيطه وتركه لمدة لا تقل عن 5 ساعات.

أو تركه لحين الوصول الى الدرجة المطلوبة في اللون.

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