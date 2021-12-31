بمكونات بسيطة اعملي الفول المدمس بالحمص بلون رائع ومذاق ولا أروع

يعد الفول المدمس بالحمص من الأكلات الشعبية المشهورة في مصر ويقبل عليها الكثيرين، وهو نوع من أنواع البقول المعروفة التي يتم زراعتها، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة لشرائه من الخارج، ايضاً يتكون هذا الفول من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الفول والعدس ومكونات آخرى ويعرف عن الفول بفوائده الكثيرة للجسم حيث يحتوي على الكثير من البروتينات المفيدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الفول المدمس بالحمص بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل الفول المدمس بالحمص

يحتوي الفول المدمس بالحمص على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كوب من العدس الأصفر.

٢ حبات من الطماطم.

نصف كيلو من الفول للتدميس.

حمص الشام نصف كوب.

نصف كوب من الفول المدشوش.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الفول المدمس بالحمص الشهي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر الفول والعدس وحمص الشام ونقوم بتنقيته جيداً من أي شوائب. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بغسل الفول والعدس والحمص والفول المدشوش جيداً من الطين والشوائب ثم نصفيه ثم نضع ماء نظيف ونتركه لمدة ليلة كاملة. بعد مرور الوقت نقوم بتصفية الفول والعدس بمصفاة ونضعه في دماسة كبيرة وغمرة بالماء مع تقطيع الطماطم إلى مكعبات. ثم نتركه على النار لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى يغلي، بعد ذلك نهدأ النار ونتركه على نار هادئة ونغطي الدماسة. فهناك نوع ينضج في ٤ ساعات وهناك نوع آخر ينضج في ٨ ساعات، وعندما يحتاج للماء نقوم بتزويده بماء ساخن. نقوم بتحريكه باستخدام ملعقة خشبية من حين لآخر حتى لا يلتصق بالقاع، وعند النضج نغلق النار ونتركه ليهدأ. بعد ذلك نقوم بتوزيعه في علب بلاستيكية ثم نضعه في الفريزر لحين استخدامه. وعند الاستخدام نقوم بتتبيله بالكمون والفلفل والطحينة وزيت الزيتون والليمون والخل ونقلبهم جيداً ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى فول مدمس بالحمص لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الفول بالثوم المحمر

سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير الفول بالثوم المحمر هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-