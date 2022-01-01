طريقة عمل كيكة الزبادي الاسفنجي بالخلاط هشه وخفيفة جدا بمكونات اقتصادية ناجحة 100%

كيكة الزبادي من الممكن أن نقوم بعملها وبكل سهولة في المنزل من خلال مكونات بسيطة، وتلك المقادير المنزلية توفر لنا أسهى أنواع الحلا الغربي الأكثر تميز من حيث المذاق وكذلك سهولة وسرعة التحضير كما أنه من الوصفات المتميزة بالكثير من العوامل التي تجعلها من أهم أنواع الوجبات الخفيفة والتي يجب أن تكون متوفرة بكل منزل، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات والتي تخص المقدار الأساسي والذي من خلاله يسهل التحضير لخليط الكيك المميز، وفيما يأتي أهم الطرق المتبعة والتي من خلالها يسهل التحضير لتلك الوصفة المميزة لكيك الزبادي الهش.

طريقة عمل كيكة الزبادي

كيك الزبادي الهش الأبيض خفيف القوام من اليسير إعداده وبخطوات بسيطة من الممكن لكل ربة منزل أن تتبعها للحصول على أفضل خليط كيك تسهل تسويته ومن خلال الاستعانة بالمكونات القادمة، يسهل تحضير كيك الزبادي المميز رائع المذاق، وإليكم الطريقة المتبعة أيضا لخلط المقدار وتسويته عبر الآتي بالفقرة القادمة:

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب كبير من الزبادي.

ربع كوب من الحليب.

ربع كوب من الماء.

ملعقة لبن بودرة.

ملعقتان من جوز الهند.

القليل من الزيت النباتي حوالي رع كوب.

كيس من مكون البيكينج باودر.

كوب من السكر.

ملعقة من الفانيللا.

بشر برتقال.

ثلاث بيضات.

ملعقة من الخل، ورشة ملح.

الطريقة بسيطة جدا وسهلة ومن الممكن لأي ربة منزل اتباعها وتكون من خلال الاستعانة بدورق الخلاط.

نضع فيه كل المكونات السائلة مع الزبادي والبيض والسكر والفانيللا وبشر البرتقال، ومن ثم يتم الخلط مدة خمس دقائق متواصلة حتى نلاحظ.

أن الخليط قد ابيض لونه، ومن ثم نحضر وعاء نضع فيه المكونات الجافة مع التقليب، مع إضافة السوائل على لدقيق.

ومن ثم نقلب بشكل مستمر حتى نجد أن الخليط ثقل قوامه كما أنه أصبح أكثر كثافة وناعم وخالي تماما من حدوث أي تكتلات.

وحينئذ نقوم بتحضير القالب المدهون بالزيت ليتم صب خليك الكيك مع إدخاله الفرن على درجة حرارة 180.

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