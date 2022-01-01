ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي يومياً لن تتخيل ماذا سيحدث

يوجد الكثير منا يحبون الشاي كثيرا ويتناولنه كل يوم دون أن يعرفون فوائده فللشاي فوائد كثيرة حيث يساعد على التنبه والتركيز وتدفق الدم إلى المخ وله أضرار أيضا مثل الأرق وعسر الهضم وتنتج أضراره بسبب كثرة تناوله ولذلك سوف نتعرف على فوائده واضراره من خلال هذا المقال.

أن للشاي فوائد كثيره من أهمها:-

يوجد في الشاي مادة اليوليفينول والسكريات والأحماض الأمينية والكافيين والمعادن وأن جميع هذه العناصر تكون مفيدة جدا لجسم الأنسان.

يحتوي الشاي على مضادات أكيدة تكون مفيدة جدا لجسم الأنسان.

يعمل الكافيين الموجود في الشاي على تقوية الجهاز العصبي وينشط الذاكرة .

يستطيع أن يؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

ينشط وظائف المخ بدرجة كبيرة.

يعمل على تقوية مناعة الجسم.

يساعد الأنسان على التغلب على المصاعب.

يعوض الشاي طعم الماء السي.

يستطيع امتصاص الأنزيمات النشطة.

يقوم بتجديد السوائل .

على الرغم من فوائد الشاي الكثيرة يكون له أضرار مؤذية لصحة الأنسان من هذه الأضرار:-