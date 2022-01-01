طريقة عمل أصابع الكفتة بصوص الثوم بطريقة المطاعم وأحلى منها

أصابع الكفتة بصوص الثوم بطريقة خرافة سوف تنال إعجاب الجميع، تعتبر هذه الكفتة من أنواع الأكلات الملفتة وذلك بسبب رائحتها التحفة التي تنتشر في كل مكان بدون أي مجهود كبير، ومن المعروف أن كثير من الناس يعشق تناول الكفتة بمختلف أنواعها وذلك بجانب الأرز والسلطات المختلفة والعيش، ويتم تقديمها أيضاً في المناسبات السعيدة أو الأيام العادية بجانب الأطعمة الأخرى كالفراخ واللحمة وغيرهم، والآن سوف نعرض على جميع متابعينا مكونات عمل الكفتة بصوص الثوم وطريقة تحضيرها.مكونات عمل طاجن الكفتة بصوص الثوم
مكونات أصابع الكفتة بصوص الثوم مكونات سهلة وبسيطة ولا يتغلب أحد في الحصول عليها وهي كما يلي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم الطازج.
- 7 فصوص من الثوم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- حبة كبيرة من البصل.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٥٠ جرام من دهن اللية.
- ٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- ملح على حسب الرغبة.
- لتر عصير طماطم.
تعتبر طريقة تحضير هذا الطبق التحفة ذو الرائحة الجذابة من الطرق البسيطة الغير معقدة لذلك سوف نعرضها على حضراتكم اليوم وهي كما يلي:-
- نقوم بفرم حبة البصل جيداً ثم نعصرها حتى نتخلص من الماء الموجود به ( مع مراعاة الاحتفاظ بهذا الماء ).
- ثم نفرم الثوم ونضيف عليه الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود واللية ونخلطهم مع بعض جيداً.
- بعد ذلك نضيف جميع المكونات على اللحمة المفرومة ونخلطها حتى نحصل على خليط متجانس.
- نبلل اليد بماء البصل ونصبع الكفتة على الأسياخ أو الأعواد الخشبية، ثم نسحب الأسياخ برفق ونضع الكفتة في مقلاة.
- نضع في المقلاة ملعقة من الزيت ونقلب بها الكفتة على نار عالية لمدة خمس دقائق بحرص.
- ثم نخفض النار ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج تماماً.
- نضع مقلاة على النار بها قليل من الزيت والثوم المهروس ونقلب حتى يصفر لونه ثم نضيف عليه عصير الطماطم.
- نخفض النار ونترك الخليط حتى يتكاثف الصوص ثم نضع به الكفتة الأصابع أو الكرات ونتركه يغلي قليلاً حتى تأخذ الطعم.
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أصابع الكفتة بصوص الثوم بطريقة خرافة سوف تنال إعجاب الجميع، تعتبر هذه الكفتة من أنواع الأكلات الملفتة وذلك بسبب رائحتها التحفة التي تنتشر في كل مكان بدون أي مجهود كبير، ومن المعروف أن كثير من الناس يعشق تناول الكفتة بمختلف أنواعها وذلك بجانب الأرز والسلطات المختلفة والعيش، ويتم تقديمها أيضاً في المناسبات السعيدة أو الأيام العادية بجانب الأطعمة الأخرى كالفراخ واللحمة وغيرهم، والآن سوف نعرض على جميع متابعينا مكونات عمل الكفتة بصوص الثوم وطريقة تحضيرها.مكونات عمل طاجن الكفتة بصوص الثوم
مكونات أصابع الكفتة بصوص الثوم مكونات سهلة وبسيطة ولا يتغلب أحد في الحصول عليها وهي كما يلي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم الطازج.
- 7 فصوص من الثوم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- حبة كبيرة من البصل.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٥٠ جرام من دهن اللية.
- ٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- ملح على حسب الرغبة.
- لتر عصير طماطم.
تعتبر طريقة تحضير هذا الطبق التحفة ذو الرائحة الجذابة من الطرق البسيطة الغير معقدة لذلك سوف نعرضها على حضراتكم اليوم وهي كما يلي:-
- نقوم بفرم حبة البصل جيداً ثم نعصرها حتى نتخلص من الماء الموجود به ( مع مراعاة الاحتفاظ بهذا الماء ).
- ثم نفرم الثوم ونضيف عليه الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود واللية ونخلطهم مع بعض جيداً.
- بعد ذلك نضيف جميع المكونات على اللحمة المفرومة ونخلطها حتى نحصل على خليط متجانس.
- نبلل اليد بماء البصل ونصبع الكفتة على الأسياخ أو الأعواد الخشبية، ثم نسحب الأسياخ برفق ونضع الكفتة في مقلاة.
- نضع في المقلاة ملعقة من الزيت ونقلب بها الكفتة على نار عالية لمدة خمس دقائق بحرص.
- ثم نخفض النار ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج تماماً.
- نضع مقلاة على النار بها قليل من الزيت والثوم المهروس ونقلب حتى يصفر لونه ثم نضيف عليه عصير الطماطم.
- نخفض النار ونترك الخليط حتى يتكاثف الصوص ثم نضع به الكفتة الأصابع أو الكرات ونتركه يغلي قليلاً حتى تأخذ الطعم.