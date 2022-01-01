طريقة عمل أصابع الكفتة بصوص الثوم بطريقة المطاعم وأحلى منها

أصابع الكفتة بصوص الثوم بطريقة خرافة سوف تنال إعجاب الجميع، تعتبر هذه الكفتة من أنواع الأكلات الملفتة وذلك بسبب رائحتها التحفة التي تنتشر في كل مكان بدون أي مجهود كبير، ومن المعروف أن كثير من الناس يعشق تناول الكفتة بمختلف أنواعها وذلك بجانب الأرز والسلطات المختلفة والعيش، ويتم تقديمها أيضاً في المناسبات السعيدة أو الأيام العادية بجانب الأطعمة الأخرى كالفراخ واللحمة وغيرهم، والآن سوف نعرض على جميع متابعينا مكونات عمل الكفتة بصوص الثوم وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل طاجن الكفتة بصوص الثوم

مكونات أصابع الكفتة بصوص الثوم مكونات سهلة وبسيطة ولا يتغلب أحد في الحصول عليها وهي كما يلي:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم الطازج.

7 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة كبيرة من البصل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٥٠ جرام من دهن اللية.

٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملح على حسب الرغبة.

لتر عصير طماطم.

طريقة تحضير الكفتة

تعتبر طريقة تحضير هذا الطبق التحفة ذو الرائحة الجذابة من الطرق البسيطة الغير معقدة لذلك سوف نعرضها على حضراتكم اليوم وهي كما يلي:-