مكون رهيب ضعيه على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش ولذيذ

الباذنجان المقلي من اشهر الأكلات المصرية التي يتم تناولها في الصباح مع وجبة الإفطار وهناك العديد من الناس يحبون تناول الباذنجان المقلي كثيرا في الإفطار بجانب باقي الاصناف وذلك لانه يحتوي على طعم لذيذ ورائع ومميز ولكن هناك بعض المشاكل التي يسببها الباذنجان المقلي لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الزيوت يمكن أن تسبب العديد من المشاكل لمرضى القلب كما أنها تؤدي إلى ارتفاع في مستوى الكولسترول ومستوى السكر لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد الباذنجان دون استخدام كمية كبيرة من الزيت وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاجها لذلك.

‏مكونات إعداد الباذنجان دون زيت

فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نقوم بإعداد الباذنجان دون استخدام كمية كبيرة من الزيت وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

¼ كوب من البقسماط ملعقتين فقط للقلي.

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‏ ثلاث حبات من الباذنجان كبير الحجم.

بيضة مخفوقة.

طريقة تحضير الباذنجان دون استخدام الزيت

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يجب اتباعها حتى نحصل على الباذنجان دون استخدام كمية كبيرة من الزيت وهذه الطريقة هي: