مكون رهيب ضعيه على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش ولذيذ

الباذنجان المقلي من اشهر الأكلات المصرية التي يتم تناولها في الصباح مع وجبة الإفطار وهناك العديد من الناس يحبون تناول الباذنجان المقلي كثيرا في الإفطار بجانب باقي الاصناف وذلك لانه يحتوي على طعم لذيذ ورائع ومميز ولكن هناك بعض المشاكل التي يسببها الباذنجان المقلي لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الزيوت يمكن أن تسبب العديد من المشاكل لمرضى القلب كما أنها تؤدي إلى ارتفاع في مستوى الكولسترول ومستوى السكر لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد الباذنجان دون استخدام كمية كبيرة من الزيت وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاجها لذلك.مكونات إعداد الباذنجان دون زيت
فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نقوم بإعداد الباذنجان دون استخدام كمية كبيرة من الزيت وهذه المكونات هي:
- ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ¼ كوب من البقسماط ملعقتين فقط للقلي.
- ثلاث حبات من الباذنجان كبير الحجم.
- بيضة مخفوقة.
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يجب اتباعها حتى نحصل على الباذنجان دون استخدام كمية كبيرة من الزيت وهذه الطريقة هي:
- أولا نقوم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح متوسطة الحجم.
- وبعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونضع فيها ملعقة فقط من الزيت ونقوم بتوزيع الزيت داخل هذه الصينية وبعد ذلك نضع شرائح الباذنجان داخل الصينية
- ونقوم برش بعض الملح عليها والثوم البودرة.
ونقوم بدهن هذا الباذنجان بالبيض من الأعلى.
- وبعد ذلك نضعها داخل الفرن لمدة 1\4 ساعة تقريبا.
- وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن وسنلاحظ أن لونها اصبح ذهبيا ويمكن أن نضيف عليها بعض التوابل الأخرى حسب الرغبة.
- هذه الطريقة تجعل لدينا باذنجان محمر له طعم لذيذ وفي نفس الوقت لا يحتوي على كمية كبيرة من الزيت ويمكننا صفات البطاطس بنفس الطريقة ويمكن أن نضيف ملعقة من الزبدة أو بعض الزعتر وبعض الأشياء الأخرى التي تعطي نكهة جميله الباذنجان وتجعله يبدو ألذ من اعداده بواسطة الزيت.
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الباذنجان المقلي من اشهر الأكلات المصرية التي يتم تناولها في الصباح مع وجبة الإفطار وهناك العديد من الناس يحبون تناول الباذنجان المقلي كثيرا في الإفطار بجانب باقي الاصناف وذلك لانه يحتوي على طعم لذيذ ورائع ومميز ولكن هناك بعض المشاكل التي يسببها الباذنجان المقلي لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الزيوت يمكن أن تسبب العديد من المشاكل لمرضى القلب كما أنها تؤدي إلى ارتفاع في مستوى الكولسترول ومستوى السكر لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد الباذنجان دون استخدام كمية كبيرة من الزيت وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاجها لذلك.مكونات إعداد الباذنجان دون زيت
فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نقوم بإعداد الباذنجان دون استخدام كمية كبيرة من الزيت وهذه المكونات هي:
- ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ¼ كوب من البقسماط ملعقتين فقط للقلي.
- ثلاث حبات من الباذنجان كبير الحجم.
- بيضة مخفوقة.
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يجب اتباعها حتى نحصل على الباذنجان دون استخدام كمية كبيرة من الزيت وهذه الطريقة هي:
- أولا نقوم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح متوسطة الحجم.
- وبعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونضع فيها ملعقة فقط من الزيت ونقوم بتوزيع الزيت داخل هذه الصينية وبعد ذلك نضع شرائح الباذنجان داخل الصينية
- ونقوم برش بعض الملح عليها والثوم البودرة.
ونقوم بدهن هذا الباذنجان بالبيض من الأعلى.
- وبعد ذلك نضعها داخل الفرن لمدة 1\4 ساعة تقريبا.
- وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن وسنلاحظ أن لونها اصبح ذهبيا ويمكن أن نضيف عليها بعض التوابل الأخرى حسب الرغبة.
- هذه الطريقة تجعل لدينا باذنجان محمر له طعم لذيذ وفي نفس الوقت لا يحتوي على كمية كبيرة من الزيت ويمكننا صفات البطاطس بنفس الطريقة ويمكن أن نضيف ملعقة من الزبدة أو بعض الزعتر وبعض الأشياء الأخرى التي تعطي نكهة جميله الباذنجان وتجعله يبدو ألذ من اعداده بواسطة الزيت.