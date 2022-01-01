وداعا لفشل البسوسة.. أسرار عمل بسوبسة الحلواني مرملة ومكرملة بطعم لذيذ زي المحلات

فيالبسبوسة من الحلويات ‏التي تحاول دائما الأمهات صنعها بنفس الطريقة التي يتم عملها بها في الخارج فدائما تكون البسبوسة ‏التي نقوم بشرائها من الخارج لها طعم مختلف ومميز والقوام مناسب لذلك تحاول العديد من الأمهات عمل البسبوسة بنفس الطريقة ‏وهذا الأمر ليس صعبا أبدا فيمكن إعداد البسبوسة في المنزل بنفس الطريقة التي نحصل عليها من الخارج بخطوات بسيطة و ببعض المكونات الموجودة لدينا في المنزل من خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد البسبوسة والطريقة التي نتبعها لإعداد البسبوسة في المنزل.

‏مكونات إعداد البسبوسة في المنزل مث المحلات

فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات المهمة التي يجب إضافتها للبسبوسة حتى نقوم بصناعتها مثل البسبوسة التي نشتريها من الخارج وتكون هشة ولها قوام متماسك وهذه المكونات هي:

ثلاث أكواب كبيرة من السميد الخاص بالبسبوسة.

كوب كبير من السمن.

كوب كبير من الحليب السائل.

كوب كبير من السكر.

½ ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند.

وفيما يلي طريقة عمل الشربات الذي نقوم باضافته للبسبوسة بعد عملها:

كوب كبير من السكر.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير البسبوسة مثل المحلات

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نقوم بصناعة البسبوسة مثل ‏المحلات وهذه الخطوات هي: