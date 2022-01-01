اقوي مشروب لتنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج منك فضلات سنين في 3 أيام

هناك الكثير من الناس يعانون من تعرض القولون للعديد من السموم وهذا يحدث عادة بسبب تناول بعض المأكولات الخاطئة التي تؤثر على جسم الإنسان لأن اغلب الأمراض التي يصاب بها جسم الإنسان تكون بسبب تناول كمية كبيرة من الطعام أو تناول الطعام بشكل خاطئ وبالتالي تظهر بعض الأعراض على الجهاز الهضمي والمعدة مثل انتفاخ القولون والتهاب القولون أيضا وبعض المشاكل الأخرى مثل تراكم الفضلات وعدم هضم الطعام بشكل صحيح لذلك لابد من تناول بعض الأشياء التي تساعد على التخلص من هذه المشاكل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن مشروب يساعد على التخلص من السموم الموجودة في القولون وسنتحدث أيضا عن الطريقة التي تساعدنا على عمل هذا المشروب.

‏مكونات ‏مشروب للتخلص من سموم القولون

فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي يجب توفرها حتى نستطيع التخلص من السموم الموجودة في المعدة وجميع هذه المكونات الطبيعية و تساعدنا على إعداد مشروب التخلص من السموم وهذه المكونات هي:

شراؤح من التفاح.

شرائح من الزنجبيل.

شرائح من الكرفس .

ملعقة كبيرة من العسل.

بعض من أعواد القرفة.

كوب كبير من الماء.

طريقة تحضير مشروب التخلص من السموم

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل مشروب التخلص من السموم وهذه الخطوات هي: