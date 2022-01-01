وصفة العطار علاج تساقط الشعر بالعسل والبطاطا والصبار تكثيف الشعر بسرعة البرق

وصفات لتساقط الشعر، الشعر يعد الجزء الأساسي لمظهر الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفل، فيجب الاهتمام بالشعر والعناية به دائماً، وإذا حدث فيه أي مشكلة يجب علاجها أول بأول، وسوف نتحدث اليوم عن: تساقط الشعر، ووصفات كثيرة لعلاجه، والأطعمة التي تفيد الشعر وتمنع تساقطه وتحميه، لأن مشكلة تساقط الشعر تعد من المشاكل التي تتسبب في حدوث قلق وتوتر، وتحدث بسبب سوء التغذية، وبعض الأمراض الجلدية والجفاف وغيرها من الأسباب، ولكن يجب علينا مراعاة عدم غسل الشعر بالماء الساخن، وعدم ارتداء الحجاب على الشعر وهو مبلول، وقص الشعر دائما.

تقوية الشعر ومنع تساقطه

يوجد الكثير من الأطعمة التي تعمل على زيادة قوه الشعر وحمايته ومنها: السبانخ فهي مفيدة جداً للشعر لاحتوائها على كمية كبيرة من الحديد، المكسرات فهي تعمل على تقوية الشعر لما تحتويه على الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة واﻷوميغا 3 ويجب تناولها يومياً لمدة ستة أشهر، الزيوت مفيدة جداً لتغذية الشعر مثل: زيت الروزماري، زيت جوز الهند، زيت بذور القرع، سمكة السلمون تحتوي على البروتينات والأحماض الدهنية والكيراتين والأوميغا 3 وبالتالي تعمل على الحفاظ علي صحة الشعر وتنعيمه، العسل فهو يعد فعال جداً لتقوية الشعر وعلاجه من حكة قشره الشعر ويجب تناوله يوميا للحفاظ على الشعر.

منع تساقط الشعر بالفحم النباتي وأوراق الجوافة

الفحم النباتي يحمي الشعر من التساقط ويمنع قشرة الشعر، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات: كوب وربع من بذور الكتان، كوب من الماء، معلقة كبيرة من الفحم النباتي، ونخلطهم جيداً ونضعه على الشعر كله ونتركه لمدة ساعة، ونغسله بالماء الدافئ ويجب تكرارها مرتين في الأسبوع، بالإضافة إلى: وصفة أوراق الجوافة فهي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات، ونقوم بتحضير كوب من الماء، قليل من أوراق الجوافة، ونضعهم في وعاء ويتم وضعهم على النار لمدة عشرون دقيقة، ونتركها تبرد ونقوم بتصفيتها، ونضعها في زجاجة ونقوم باستخدامها يومياً على الشعر مع التدليك لمدة دقيقتين.

علاج تساقط الشعر بالعسل والبطاطا والصبار

سوف نحتاج لوصفة العسل والبطاطا إلى: حبة بطاطا، ملعقة كبيرة من العسل، قبعة الاستحمام، ملعقتين كبيرتين من الصبار، نقوم بتقشير البطاطا وعصرها، ثم نخلط العسل والصبار وملعقتين كبيرتين من عصير البطاطا، ونضعه على جذور الشعر وندلكها، ونغطي الشعر بقبعة الاستحمام ونتركه لمدة ساعتين، ونغسله بالشامبو والماء، ويجب تكرارها مرتين أسبوعياً، أما وصفة الصبار: فهو يعتني بفروة الرأس ويمنع تساقطه ويغذي الشعر ويحميه ويرطبه، وكل ما محتاجه هو جيل صبار، نقوم بدهن فروة الرأس به ونتركه لمدة ساعة أو أكثر، ونغسله بالماء.