معجزة كريم الفازلين والقرنفل الرهيب لتبيض الجسم والأماكن الداكنة وإزالة التجاعيد والبقع نهائيا

من أبرز المشاكل التي تواجه العديد من السيدات هي مشكلة البقع الداكنة التي تظهر على الجسم ولا بد من التخلص من هذه البقع باستخدام احد كريمات التفتيش و عادة تظهر هذه البقع بشكل كبير في المناطق الحساسة لذلك ينصح باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح هذه المناطق وفي نفس الوقت تستطيع التخلص من الروائح الكريهة التي تظهر في المناطق الحساسة كما أنها تعمل على تقليل الافرازات في هذه المنطقة وإزالة خلايا الجلد الميتة التي تؤدي إلى الترهلات والتراكم ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن كريم الفازلين والقرنفل الذي يعمل على التخلص من العديد من المشاكل الخاصة في هذه المنطقة وطريقة إعداد هذا الكريم والمكونات التي نحتاجها لعمل الكريم.مكونات كريم القرنفل والفازلين
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل كريم الفازلين والقرنفل وهذه المكونات هي:
- ملعقة من مسحوق القرنفل.
- ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
- ملعقة كبيرة ملعقة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
من خلال الخطوات التالية سنتحدث عن طريقة إعداد كريم الفازلين والقرنفل للتبيض والتفتيح وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر برطمان مناسب حتى نقوم بإعداد الكريم داخل هذا البرطمان.
- بعد ذلك نضع جميع مكونات الكريم وهي القرنفل والنشا و الفازلين وباقي المكونات الأخرى ونستمر في تحريك هذه المكونات حتى تمتزج ويصبح لها قوام كريمي.
- بعد ذلك ننتظر حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
ثم نقوم بتدليك المناطق الحساسة التي ظهرت عليها بعض البقع باستخدام الكريم.
- بعد ذلك نترك الكريم على البشرة لفترة طويلة حتى يجف بشكل نهائي.
- ثم نقوم بتنظيف الكريم من البشرة من خلال تدليكه باليد.
- وبعد ذلك نغسل المنطقة التي تحتوي على الكريم بالماء الدافئ.
- حتى يعمل على إغلاق المسامات ولا تتراكم الأوساخ على هذه المنطقة يمكن استخدام هذا الكريم بشكل يومي في الصباح والمساء حتى نحصل على النتائج التي نريدها.
- جميع مكونات هذه الكريم طبيعية لذلك لا توجد له أي أضرار أو آثار جانبية
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من أبرز المشاكل التي تواجه العديد من السيدات هي مشكلة البقع الداكنة التي تظهر على الجسم ولا بد من التخلص من هذه البقع باستخدام احد كريمات التفتيش و عادة تظهر هذه البقع بشكل كبير في المناطق الحساسة لذلك ينصح باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح هذه المناطق وفي نفس الوقت تستطيع التخلص من الروائح الكريهة التي تظهر في المناطق الحساسة كما أنها تعمل على تقليل الافرازات في هذه المنطقة وإزالة خلايا الجلد الميتة التي تؤدي إلى الترهلات والتراكم ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن كريم الفازلين والقرنفل الذي يعمل على التخلص من العديد من المشاكل الخاصة في هذه المنطقة وطريقة إعداد هذا الكريم والمكونات التي نحتاجها لعمل الكريم.مكونات كريم القرنفل والفازلين
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل كريم الفازلين والقرنفل وهذه المكونات هي:
- ملعقة من مسحوق القرنفل.
- ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
- ملعقة كبيرة ملعقة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
من خلال الخطوات التالية سنتحدث عن طريقة إعداد كريم الفازلين والقرنفل للتبيض والتفتيح وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر برطمان مناسب حتى نقوم بإعداد الكريم داخل هذا البرطمان.
- بعد ذلك نضع جميع مكونات الكريم وهي القرنفل والنشا و الفازلين وباقي المكونات الأخرى ونستمر في تحريك هذه المكونات حتى تمتزج ويصبح لها قوام كريمي.
- بعد ذلك ننتظر حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
ثم نقوم بتدليك المناطق الحساسة التي ظهرت عليها بعض البقع باستخدام الكريم.
- بعد ذلك نترك الكريم على البشرة لفترة طويلة حتى يجف بشكل نهائي.
- ثم نقوم بتنظيف الكريم من البشرة من خلال تدليكه باليد.
- وبعد ذلك نغسل المنطقة التي تحتوي على الكريم بالماء الدافئ.
- حتى يعمل على إغلاق المسامات ولا تتراكم الأوساخ على هذه المنطقة يمكن استخدام هذا الكريم بشكل يومي في الصباح والمساء حتى نحصل على النتائج التي نريدها.
- جميع مكونات هذه الكريم طبيعية لذلك لا توجد له أي أضرار أو آثار جانبية