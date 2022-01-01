معجزة كريم الفازلين والقرنفل الرهيب لتبيض الجسم والأماكن الداكنة وإزالة التجاعيد والبقع نهائيا

من أبرز المشاكل التي تواجه العديد من السيدات هي مشكلة البقع الداكنة التي تظهر على الجسم ولا بد من التخلص من هذه البقع باستخدام احد كريمات التفتيش و عادة تظهر هذه البقع بشكل كبير في المناطق الحساسة لذلك ينصح باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح هذه المناطق وفي نفس الوقت تستطيع التخلص من الروائح الكريهة التي تظهر في المناطق الحساسة كما أنها تعمل على تقليل ‏الافرازات في هذه المنطقة وإزالة خلايا الجلد الميتة التي تؤدي إلى الترهلات والتراكم ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن كريم الفازلين والقرنفل الذي يعمل على التخلص من العديد من المشاكل الخاصة في هذه المنطقة وطريقة إعداد هذا الكريم والمكونات التي نحتاجها لعمل الكريم.

مكونات كريم القرنفل والفازلين

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل كريم الفازلين والقرنفل وهذه المكونات هي:

ملعقة من مسحوق القرنفل.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة ملعقة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل

من خلال الخطوات التالية سنتحدث عن طريقة إعداد كريم الفازلين والقرنفل للتبيض والتفتيح وهذه الخطوات هي: