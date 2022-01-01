ماسك القهوة والنشا ستبدين في 18حتي لو عمرك 60 وجهك ابيض بدون كلف و ستختفي التجاعيد والحبوب

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشاكل البشرة الكثيرة التي لا حصر لها مثل البقع الداكنة عدم توحد لون البشرة الاسمرار الكلف الناتج عن حالات الولادة وغيرها لذلك استطعنا أن نجد لكم كريم فعال يستطيع حل جميع مشاكل البشرة وهو كريم القهوة والنشأ وسوف نستعرض طريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

نتيجة استخدام بعض الكريمات الكيميائية الغير نافعة والمضرة للبشرة اتجه الكثير من السيدات إلى الوصفات الطبيعية مثل عمل كريمات من القهوة فتكون مهمة جدا للبشرة فهي تحتوي على مضادات الأكسدة فتعمل على تفتيح البشرة وتبيضها وإليكم المكونات اللازمة لعمل كريم القهوة:-

تحتاج في هذا الماسك إلى حوالي ٣ملاعق صغيرة نشا.

وحوالي ٢ملعقة قهوة.

كما أنه لا بد من إضافة ٣ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ماء ورد

نحضر علبة فارغة ونظيفة.

نضع بها مسحوق القهوة مع النشأ ونقوم بتقليبها جيدا.

نخلطهم جيدا ونضع عليهم عصير الليمون وماء الورد.

نقلب الخليط جيدا حتى يتجانس.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ جيدا ونقوم بتجفيفه.

نضع الكريم على الوجه بالتساوي.

نترك الكريم على الوجه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

نغسل الوجه بعد ذلك جيدا بالماء.

تكرر هذه الوصفة مرة كل يوم.

سوف نلاحظ نتيجة مرضية من اليوم الثالث.

يجب على من يعاني من مشاكل البشرة باستخدام هذا الكريم بشكل دائم.