صبغ الشعر العنيد بخلطة سعودي مذهلة في تغطية الشعر الأبيض

وصفات بالاعشاب لصبغ الشيب المبكر لدي السيدات والرجال هذا ما تتكاثر عنه عمليات البحث مؤخراً من قبل الراغبين من السيدات والرجال من من يعانون من مشكلة ظهور الشعر الأبيض الذي أصبح من أكبر المشاكل التي تصيب المرء بداية من عمر الثلاثينات، ومن هنا نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام أقوي وصفات لصبغ الشيب بمكونات طبيعية من المنزل.

طريقة صبغ الشيب العنيد

يمكن تغيير لون الشعر الأبيض عن طريق اتباع عدد من الوصفات المجربة والتي اثبتت قدرتها في تغطية شيب الشعر المبكر وبالسطور التالية نتناول معا ثلاث وصفات مختلفة باستخدام زيت الزيتون مع عدظ من المكونات لتكوين خلطة فعالة في إخفاء الشيب.

صبغ الشعر العنيد

الخلطة الأولي معنا اليوم هي جوز الهند وعصير الليمون، فمن خلال دمج كوب كبير من زيت جوز الهند مع نصف كوب صغير من عصير الليمون، ويضاف عليهم ثلاث ملاعق كبيرة من الكركديه، ثم يتم إضافة كوب كبير من الحلبة السابق غليها وبعد أن يبرد الخليط تماما، يوضع على الشعر مع التدليك، وبعد مرور ساعة يشطف الشعر بالماء، ينبغي تكرار تلك العملية أربع مرات كل أسبوع.

الحناء لتغطية الشعر الأبيض

المكونات

كوبان كن مسحوق الحناء.

لتر من الماء للعجن.

ملعقتان من القهوة الخام.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

كمية قليلة من أوراق النعناع.

خطوات التحضير

يتم وضع كمية الحناء في وعاء واسع وعميق ويضاف عليها كمية الماء المغلي ثم يغطي ويترك لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يوزع خليط الحناء على الشعر ويترك لمدة ثلاث ساعات تقريباً يشطف الشعر بالماء جيدا والشامبو لكي يتم التخلص تماما من الحناء المتبقية على الشعر، يجب الحرص على اتباع الوصفة كل اسبوعين من أجل الحفاظ على اللون البني الداكن.

خلطة أوراق الريحان للشيب

المكونات المطلوبة

خلط كمية من أوراق الريحان ويوضع عليها ملعقتان من صغيرة إكليل الجبل، ثم يضاف كوبان من الماء، ثم يترك الخليط على النار حتي يغلي ثم يطبق على الشعر ويشطف بعد مرور ثلاثة ساعات، ينبغي اتباع الوصفة مرة من كل اسبوع لمدة ثلاثة أشهر لنتيجة أفضل.