خلطة هندية لتكثيف وتطويل الشعر بسرعه بزيوت طبيعية وغير مكلفة

تسعي كل فتاة للحصول على شعر طويل وناعم لأنه سر جمال المرأة ولذلك يلجأ الكثير إلى استخدام منتجات عناية خاصة بالشعر والمنتجات الأصلية تكون مكلفة للغاية وفي الآونة الأخيرة ظهرت الزيوت الهندية ونالت إعجاب الكثير، ويمكنك الآن تطويل شعرك وجعله مفرود ولامع من خلال بعض الخلطات الهندية التي سوف نقدمها لكم اليوم فتابعونا.

خلطة نبات النيم الهندي:

خلطات هندية لتطويل الشعر

المكونات:

عشبة النيم.

ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نطحن عشبة النيم ونجففها جيدا ثم نطحنها حتى تصبح ناعمة ونخلطها مع الماء للحصول على عجينة ناعمة وسلسة.

ندهن الشعر بالمزيج بداية من الجذور وحتى الأطراف ويترك على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالماء والشامبو.

أو نغلي أوراق النيم في كمية مناسبة من الماء ونتركها جانبا لكي تبرد بعد ذلك يوضع منقوع النيم في وعاء نظيف.

ونغسل الشعر بهذا المزيج 3 مرات أسبوعيا وسوف تلاحظي الفرق بنفسك بعد مرور شهر واحد فقط.

2. السنبل الهندي:

المكونات:

زيت السنبل الهندي الأساسي.

زيت جوز هند طبيعي.

زيت زيتون أصلي.

طريقة التحضير:

بولة صغيرة نضع بها 6 قطرات من زيت السنبل الهندي مع 2 ملعقة من زيت جوز الهند وأيضا زيت الزيتون.

نقوم بتنظيف فروة الرأس جيدا وندلك الشعر بداية من فروة الرأس والأطراف لمدة 15 دقيقة لتنشيط الدورة الدموية.

نتركه على الشعر بالكامل لمدة 60 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو المخفف تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

البيض والأفوكادو:

وصفة هندية لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه

المكونات:

ثمرة أفوكادو ناضجة.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة عسل.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

نهرس الأفوكادو جيدا في الكبة الكهربائية أو بالشوكة ثم نضيف بياض البيض مع باقي المكونات الأخرى.

نقلب للحصول على مزيج متجانس وناعم ندهن الشعر بهذا المزيج كاملا ويترك لمدة 30 دقيقة.

نغسل الشعر بالماء وشامبو خالي من الكبريت تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

عشبة الأملا لتطويل الشعر وتنعيمه

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الأملا.

ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من زبدة الشيا.

طريقة التحضير والاستخدام: