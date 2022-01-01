أسرار التجار في تخزين ورق العنب من السنه للسنه بدون تغير في اللون أو الطعم هيفضل فريش

ورق العنب من الأطباق الرئيسية التي يحب الكثير من الناس تناولها كما انه لذيذ ويمكن اعداده بأكثر من طريقة فهناك بعض الدول يقومون بحشو ورق العنب بالأرز أو البرغل أو اللحم المفروم أو الخضروات ويتم استخدامه أحيانا كاحد الأطباق الجانبية ولكن ورق العنب من الاصناف التي لا تكون موجودة في الأسواق طوال الوقت لذلك لابد من شراء كمية كبيرة من ورق العنب عند وجوده في الأسواق والاحتفاظ بها طوال العام و تخزينها لفترة طويلة حتى يمكن استخدامه في أي وقت آخر ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق التي يمكن من خلالها تخزين ورق العنب في المنزل بطريقة سهلة.

‏طريقة تخزين ورق العنب في البرطمان

فيما يلي سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها تخزين ورق العنب داخل البرطمان الزجاجي لوقت طويل وهذه الطريقة هي:

أولا نحضر ورق العنب ونقوم بغسله جيدا من خلال استخدام الماء البارد.

وبعد ذلك ‏نقوم بتجهيز ورق العنب جيدا ثم نقوم بتصفيته ونقسم ورق العنب إلى مجموعة من الأقسام ونلف كل مجموعة من ورق العنب على شكل دائرة وبعد ذلك نضع مجموعات ورق العنب داخل برطمانات محكمة الإغلاق.

بعد ذلك نضع قدر فيه كمية كبيره من الماء ونتركه حتى يغلي تماما ونضيف لهذا الماء ثمانية ملاعق من الملح.

ويفضل أن يكون هذا ملح خشن وبعد ذلك نستمر في التحريك حتى نقوم بإذابة الملح.

ثم نرفع الملح من النار ونتركه حتى يبرد وبعد ذلك نضع هذا الماء داخل برطمان ورق العنب ونقوم بإغلاق برطمان ورق العنب.

ونتركه وقت طويل حتى نحتاج إلى استخدامه.

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طريقة تخزين ورق العنب المسلوق

فيما يلي سنذكر خطوات طريقة تخزين ورق العنب المسلوق وهذه الخطوات هي: