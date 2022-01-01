كريم النشا والليمون كنز رباني بالمنزل للحصول على بشرة ناصعة البياض

كريم النشا والليمون ، من أفضل كريمات التفتيح المستخدمة لتفتيح لون البشرة، يتكون من مكونات طبيعية جداً وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت، ويعد هذا الكريم من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن صنعها داخل المنزل والتي لها نتائج سريعة ومضمونة وفعالة جداً في القضاء على الاسمرار وتفتيح الوجه وتوحيد لون البشرة والتخلص من الجلد الميت فهو كريم سحري في تبيض الوجه، ويعد تحضيره من أبسط الطرق التي يمكن القيام بها داخل المنزل بدلاً من شراء الكريمات التي تحتوي على بعض من المركبات الكيميائية، والتي قد تؤثر بالسلب على البشرة ويعد استخدام المكونات الطبيعية لتفتيح البشرة من أفضل الأمور فهي لا تضر البشرة في شيء، ولكن يفضل عدم استخدام هذا الكريم من قبل أصحاب البشرة الحساسة من الليمون أو أي مكون من مكونات الكريم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري في تفتيح البشرة.

مكونات عمل كريم النشا والليمون

يتكون الكريم من أبسط المكونات المتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة كبيرة بشر ليمون.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كبسولة من الفيتامين e.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة بطريقة سريعة باتباع الخطوات الآتية:ـ

في طبق كبير نقوم بوضع بشر الليمون ثم نضيف ملعقتين من ماء الورد ونقلب المكونات لمدة خمس دقائق مع مراعاة الضغط على المكونات أثناء التقليب حتي نتحصل على زيت الليمون (يفضل استخدام الهون). ثم نضيف عصير الليمون ونقلب المكونات مرة أخرى لمدة خمس دقائق بنفس الطريقة السابقة. نقوم بتصفية الخليط في طبق صغير باستخدام مصفاة حتي نتحصل على الخليط السائل فقط، ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من النشا ونقلب المكونات جيداً حتي يذوب النشا تماماً. ثم نرفع الخليط على حمام مائي ساخن ونقلب باستخدام ملعقة خشبية، حتي يصبح قوام الخليط كريمي. يترك لكي يبرد قليلاً ثم نفرغ إليه محتوي كبسولة من الفيتامين e، ونمزج المكونات جيداً. يحفظ الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ويجب أن تكون معقمة، ويحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوعين.

طريقة استخدام الكريم