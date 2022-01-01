طريقة عمل البرجر في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وطعم زي الجاهز

البرجر من الأكلات المنتشرة بكثرة في الوقت الحالي ويحبها الجميع بسبب طعمه الشهي ولكن بعض الأمهات تخاف من شرائه جاهز من المحلات لأنه من الممكن أن يحتوي على مكونات غير صحية تضر بصحة أطفالها وتعرضهم للخطر، والآن يمكنك عمله في البيت بكل سهولة وطعم مثل الجاهز وهذا ما سوف نقدمه لكم في مقال اليوم فتابعونا.طريقة عمل البرجر
المكونات:
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم.
- بيضة مخفوقة.
- ملح وفلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- ملعقة صغيرة زيت.
- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
طريقة التحضير:
- في الكبة الكهربائية نضع المكونات السابقة ونخلطهم جيدا للحصول على عجينة ناعمة ومتجانسة ثم نحضر قوالب على شكل دائرة.
- نقوم بوضع قطع اللحم بداخلها بعد دهنها بالزيت ونشكلها وعلى النار نضع مقلاة غير لاصقة ونمسحها بنقطة من الزيت.
- عندما تسخن المقلاة نضع البرجر ونتركه لمدة دقيقة ويقلب على الجانب الأخر نستمر على نفس الطريقة بتقليب البرجر لمدة 7 دقائق.
- عندما نرفع البرجر نضع الخبز على الجهة الداخلية في المقلاة لكي يأخذ من طعم البرجر ثم نضع قطعة البرجر في الخبز.
- مع شرائح من البصل والطماطم والكاتشاب والمايونيز ويقدم وهو ساخن مع بطاطس محمرة وبالهنا والشفا.
المكونات:
- كيلو لحمة مفرومة.
- ربع كوب بقسماط ناعم.
- ربع كوب زيت.
- 2 ملعقة من المستردة.
- ملعقة كبيرة صلصة باربيكو.
- ملعقة كبيرة كاتشاب.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ثوم وبصل بودرة.
- نصف ملعقة من البهارات السبعة.
- عيش كايزر.
- خس مقطع.
- شرائح جبنة شيدر.
- خيار مخلل مقطع شرائح.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء كبير ونضع بداخله اللحم المفروم مع البيكنج بودر والكاتشاب والباربيكيو وأيضا البقسماط والزيت والمستردة.
- ثم تضاف باقي المكونات ونعجن جيدا باليد حتى تتجانس ثم نترك اللحم جانبا لمدة 40 دقيقة ويشكل على مكبس البرجر.
- نرفع مقلاة غير لاصقة على النار ونشوي البرجر على كل جهة لمدة 3 دقائق حتى ينضج ويمكن إضافة ملعقة من الزيت.
- نحمص الجزء الأبيض من الخبز في التوستر ثم يوزع صوص الكاتشاب والمايونيز مع قطعة البرجر والخس وشرائح الجبنة.
- وأيضا الخيار المخلل والآن أصبحت سندوتشات البرجر جاهزة وبتكلفة أقل من المحلات ومضمونة وبالهنا والشفا.
الوسوم
البرجر من الأكلات المنتشرة بكثرة في الوقت الحالي ويحبها الجميع بسبب طعمه الشهي ولكن بعض الأمهات تخاف من شرائه جاهز من المحلات لأنه من الممكن أن يحتوي على مكونات غير صحية تضر بصحة أطفالها وتعرضهم للخطر، والآن يمكنك عمله في البيت بكل سهولة وطعم مثل الجاهز وهذا ما سوف نقدمه لكم في مقال اليوم فتابعونا.طريقة عمل البرجر
المكونات:
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم.
- بيضة مخفوقة.
- ملح وفلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- ملعقة صغيرة زيت.
- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
طريقة التحضير:
- في الكبة الكهربائية نضع المكونات السابقة ونخلطهم جيدا للحصول على عجينة ناعمة ومتجانسة ثم نحضر قوالب على شكل دائرة.
- نقوم بوضع قطع اللحم بداخلها بعد دهنها بالزيت ونشكلها وعلى النار نضع مقلاة غير لاصقة ونمسحها بنقطة من الزيت.
- عندما تسخن المقلاة نضع البرجر ونتركه لمدة دقيقة ويقلب على الجانب الأخر نستمر على نفس الطريقة بتقليب البرجر لمدة 7 دقائق.
- عندما نرفع البرجر نضع الخبز على الجهة الداخلية في المقلاة لكي يأخذ من طعم البرجر ثم نضع قطعة البرجر في الخبز.
- مع شرائح من البصل والطماطم والكاتشاب والمايونيز ويقدم وهو ساخن مع بطاطس محمرة وبالهنا والشفا.
المكونات:
- كيلو لحمة مفرومة.
- ربع كوب بقسماط ناعم.
- ربع كوب زيت.
- 2 ملعقة من المستردة.
- ملعقة كبيرة صلصة باربيكو.
- ملعقة كبيرة كاتشاب.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ثوم وبصل بودرة.
- نصف ملعقة من البهارات السبعة.
- عيش كايزر.
- خس مقطع.
- شرائح جبنة شيدر.
- خيار مخلل مقطع شرائح.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء كبير ونضع بداخله اللحم المفروم مع البيكنج بودر والكاتشاب والباربيكيو وأيضا البقسماط والزيت والمستردة.
- ثم تضاف باقي المكونات ونعجن جيدا باليد حتى تتجانس ثم نترك اللحم جانبا لمدة 40 دقيقة ويشكل على مكبس البرجر.
- نرفع مقلاة غير لاصقة على النار ونشوي البرجر على كل جهة لمدة 3 دقائق حتى ينضج ويمكن إضافة ملعقة من الزيت.
- نحمص الجزء الأبيض من الخبز في التوستر ثم يوزع صوص الكاتشاب والمايونيز مع قطعة البرجر والخس وشرائح الجبنة.
- وأيضا الخيار المخلل والآن أصبحت سندوتشات البرجر جاهزة وبتكلفة أقل من المحلات ومضمونة وبالهنا والشفا.