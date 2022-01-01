طريقة عمل المولتن كيك كالمحترفين بخطوات بسيطة لذيذة وبدون تكلفة لعشاق الشوكولاتة

يعتبر المولتن كيك من الحلويات الشهيرة التي تتميز بطعمها اللذيذ وهي عبارة عن طبقة كيك خارجية ومن الداخل قنبلة من الشوكولاتة وأثناء تناولها تشعر بسعادة غير طبيعية، وتعد من أفضل الحلويات التي تقدم في فصل الشتاء ويمكنك الآن عمله بكل سهولة وبمكونات بسيطة في البيت بدلا من شرائها جاهزة تابعي المقال للتعرف على المكونات.

طريقة عمل المولتن كيك

المكونات:

6 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

4 ملاعق زبدة.

120 جرام شوكولاتة محلاة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة متوسطة من القهوة.

3 بيضات.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير:

في البداية يجب تحضير قوالب المولتن كيك عن طريق دهنها جيدا بالزبدة مع وضع رشة من السكر البودر في جميع الجوانب. في الخلاط الكهربائي نضع السكر مع البيض والفانيليا وأيضا القهوة ونخفق المكونات حتى يصبح القوام ناعم وفاتح اللون. نضع الدقيق والبيكنج بودر في بولة وننزل بالخليط السائل ونقلب بالمضرب اليدوي للحصول على عجينة ناعمة خالية من كتل الدقيق. نصب القليل من عجينة الكيك ثم نضع كمية مناسبة من الشوكولاتة وفوقها طبقة أخرى من عجينة الكيك وندخل القوالب إلى فرن ساخن. نتركه لمدة 15 دقيقة حتى ينضج ثم يقدم وهو بارد قليلا وعلى الوجه القليل من صوص الشوكولاتة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مولتن كيك بالكاكاو

المكونات:

3 ملاعق من الدقيق.

نصف كوب كاكاو بودرة.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر مطحون.

ملعقة من الفانيليا.

بياض بيضة.

بيضة.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع وعاء على النار به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى الغليان ثم نذوب الزبدة مع الكاكاو في بولة فوق حمام البخار. في وعاء أخر نخفق البيضة مع البياض ثم السكر والفانيليا ويجب أن نستخدم المضرب الكهربائي للتأكد من تجانس جميع المكونات. نستمر في خفق المكونات مع إضافة خليط الزبدة والكاكاو مع الدقيق عندما نصل إلى القوام المطلوب يصب الكيك في القوالب المدهونة بالزبدة. يدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى ينضج ثم يقدم وهو دافئ مع صوص شوكولاتة على الوجه أو شوكولاتة مبشورة. ويزين أيضا صوص كراميل أو شوكولاتة بيضاء مع رشة من السكر البودرة وبالهنا والشفا.

قبل تسوية المولتن كيك يجب أن نقوم بوضعها في الثلاجة حتى تبرد ثم توضع في فرن ساخن لمدة 15 دقيقة فهذه تسرع من عملية التسوية وتجعله هش وغرقان في الشوكولاتة.

إذا ظلت قطع من المولتن لم يتم تناولها يمكنك وضعها في الفرن لمدة دقيقتين أو في الميكروويف لمدة 30 ثواني.

اسرار نجاح المولتن كيك