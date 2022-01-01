فوائد شرب مغلي البقدونس على الريق لمدة 5 أيام لن تتخيل المعجزة الصحية التي تحدث لجسمك

البقدونس من الأعشاب التي تحتوي على رائحة عطريه جميلة كما أنه يدخل في إعداد السلطات والعديد من المأكولات وله العديد من الفوائد لجسم الإنسان وصحته وذلك لانه غني بالفيتامينات والمواد الزيتية الطيارة وبعض الفوائد الأخرى ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد مشروب مغلي البقدونس والمكونات التي نحتاجها في إعداد هذا المشروب و الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال مغلي البقدونس.

‏مكونات وطريقة تحضير مشروب مغلي البقدونس

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل مشروب مغلي البقدونس وهذه المكونات هي:

حزمة كبيرة من البقدونس.

كوبين ونصف من الماء.

وفيما يلي طريقة تحضير مشروب مغلي البقدونس وهي:

أولا نقوم غسل أوراق البقدونس بشكل جيد ثم نتركها في وعاء حتى يتم تصفيتها جيدا من الماء.

وبعد ذلك نضع قدر من الماء على النار ‏ثم نضع أوراق البقدونس حتى تغلي جيدا داخل هذا الماء.

ويتحول لون الماء إلى اللون الأخضر بعد ذلك نقوم برفع المشروب من النار ونترك لوقت طويل حتى يبرد تماما ونشرب.

يمكن تناول المشروب كل يوم قبل تناول وجبة الإفطار

فوائد مغلي البقدونس

فيما يلي سنتحدث عن بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مغلي البقدونس وهذه الفوائد هي: