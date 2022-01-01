فوائد شرب الماء الدافئ والقرنفل كوب واحد كل صباح لمدة 7 أيام يصنع المعجزات في جسمك

القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي لها العديد من الفوائد الصحية التي يحتاج إليها الجسم الإنسان وهناك العديد من الطرق التي يمكن تناول القرنفل بها ومن أبرز هذه الطرق تناول القرنفل مباشرة من خلال وضعة تحت اللسان أو مصغة وهناك طريقة أخرى من خلال عمل القرنفل المسحوق وبعد ذلك تناوله في مشروب ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب منقوع القرنفل والماء وخصوصا على الريق والطريقة التي يمكن من خلالها إعداد هذا المشروب.

‏مكونات مشروب القرنفل والماء وطريقة اعداده

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها في إعداد مشروب القرنفل والماء وطريقة إعداد هذا المشروب ويتكون مشروب القرنفل والماء من:

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مجموعة من أعواد القرنفل.

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‏ كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من العسل

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وفيما يلي طريقة تحضير منقوع القرنفل حتى نتناوله على الريق يوميا:

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أولا نقوم بإحضار بعض من أعود القرنفل بعد ذلك نقوم بغسلها جيدا ونضعها داخل كوب من الماء الدافئ ونتركها لمدة خمس ساعات تقريبا حتى يخصل الماء على جميع الفوائد الموجودة في القرنفل.

ثم بعد ذلك نضيف للقرنفل ‏والماء ملعقة كبيرة من العسل ثم نقوم بتناول المشروب.

ينصح بتناول هذا المشروب يوميا على الريق حتى نحصل على فوائده.

فوائد تناول القرنفل والماء على الريق

فيما يلي سنتحدث عن العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول القرنفل والماء على الريق يوميا وهذه الفوائد هي: