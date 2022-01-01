سر رائع في صناعة مزيل ميكب في المنزل بمكونات بسيطة لإزالة المكياج من الوجه تماماً

تحضير مزيل ميكب هو الأمر الذي يشغل بال كثير من الفتيات حيث يسبب وجود المكياج فترة طويلة على البشرة أثناء النوم ضررا بالغا، لذا يبحث الكثير منهم عن مزيل مكياج طبيعي خالي من أي مكونات كيميائية تضر البشرة، حيث أن المكونات الطبيعية هى الحل الأمثل للفائدة التي تعود على البشرة، لذا سنقدم لكم في هذا المقال مزيل مكياج طبيعي.

سر رائع في صناعة مزيل ميكب الزبادي وعصير الليمون

طريقة عمل مزيل طبيعي من الزبادي والليمون هذا الأمر لم يستهلك منك وقت ولا مجهود ولكن له مفعول السحر على إزالة مساحيق المكياج بطريقة لطيفة وآمنة على البشرة، وإليكم المكونات وهي كالآتي:

المكونات

نصف كوب من الزبادي البلدي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات جيدا إلى أن يصبح خليط متجانس.

يتم تمرير قطعة من القطن على المزيج ويمسح بها الوجه بداية من المنتصف إلى الأطراف والجبين ثم بتمرير قطعة أخرى على الجفون إلى أن ننتهي من الوجه بالكامل.

ثم يتم غسل البشرة جيدا بالماء الفاتر.

ينظف البشرة بشكل جيد ولا يترك أثر المساحيق كما أنه يحافظ علي البشرة ونضارتها.

لاحتواء هذا المزيل بفيتامين C فإنه ينعم البشرة ويرطبها ويزيل منها أي آثار دهنية.

لاحتواء هذا المزيل على فيتامين ه‍ فإنه يقاوم علامات التقدم من العمر ويرطب البشرة ويحميها من أي عوامل قد تضر البشرة.

التخلص من الخلايا الميتة.

يعمل على الترطيب الجيد للبشرة.

يكافح حب الشباب والبثور السوداء.

يساعد في التخلص من الهالات السوداء.

يساعد في التخلص من التصبغات الداكنة وعيوب البشرة.

يقاوم التجاعيد والخطوط الرفيعة التي حول الفم والعينين.

يساعد في التخلص من حروق الشمس نتيجة التعرض المباشر للشمس.

فوائد مزيل المكياج الطبيعي بالزبادي والليمونفوائد الزبادي للبشرةفوائد الليمون للبشرة

قد يجتمع الزبادي والليمون على كثير من الفوائد المشتركة للتنظيف المضاعف للعناية بالبشرة.