اعملي الجاتو شاتو بكوب ونصف دقيق وفرحي اولادك ليلة رأس السنة بكيكة غرقانة بالشوكولاتة

الحلويات لا يمكن الاستغناء عنها في فصل الشتاء بسبب الشعور بالجوع طوال الوقت وبالتالي نكون بحاجة لتناول بعض الوجبات الخفيفة مع المشروبات الدافئة، والجاتو شاتو هي الحل الأمثل فهي عبارة عن كيكة هشة غرقانة بصوص الشوكولاتة اللذيذ ويمكنك الآن عملها بمكونات موجودة في البيت تابعي المقال للتعرف على المقادير.

طريقة عمل جاتو شاتو

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

كوب ونصف سكر بودرة .

كوب ونصف حليب.

كوب ونصف زيت.

كوب وربع كاكاو.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة صودا الخبز.

2 كيس فانيليا.

نصف ملعقة نسكافيه.

طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي نضع السكر مع الحليب ونضربهم جيدا ثم نضع الكاكاو وننزل بالزيت على شكل سرسوب للحصول على قوام سميك. نأخذ من هذا الصوص كوب ونضعه جانبا وبعد ذلك يضاف البيض مع الفانيليا والبيكنج بودر ونقلب جيدا وفي وعاء أخر نضع الدقيق. وننزل بالخليط السائل على الديق ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي للحصول على قوام الكيك الناعم ثم تصب في صينية مدهونة بالزيت. ندخلها إلى فرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وعندما تخرج نتركها تهدأ قليلا ونضع الصوص فوقها وبالهنا والشفا.

اسهل طريقة لعمل الجاتو شاتو

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الغير محلي.

كيس بيكنج بودر.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب حليب.

كوب زيت.

كوب سكر.

2 كيس فانيليا.

ملعقة صغيرة خل.

طريقة التحضير: