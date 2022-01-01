وصفة الكركم السحرية لتبييض الجسم والتخلص من البقع الداكنة في جميع مناطق الجسم بسرعة

يبحث الكثير من الفتيات الذي يعانون من اسمرار الجلد ووجود البقع الداكنة في الجسم عن طرق فعالة تخلصهم من هذا الاسمرار والوصول إلى جسم ناصع البياض، وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج وعادة ما يبحثون عن طرق طبيعية في التخلص من هذا الاسمرار لأنهم يخشون استخدام المواد الكيميائية لأنها من الممكن أن تزيد من الاسمرار خاصة في المناطق الحساسة.

وصفة الكركم وماء الورد لتبييض الجسم

يحتوي الكركم على الكثير من الفوائد ومنها تفتيح البشرة لذلك فهو يدخل ضمن الكثير من وصفات التفتيح

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من الكركم.

كمية مناسبة من ماء الورد.

طريقة التطبيق

يوضع الكركم في وعاء ويوضع عليه كمية مناسبة من ماء الورد حتى يتم الحصول على خليط له قوام كريمي.

يتم وضع هذا الخليط على الجسم مع التركيز على المناطق المصابة بالإسمرار والتصبغات.

يترك الخليط على الجسم لمدة نصف ساعة حتى تجف تمامًا.

يغسل الجسم بالماء الفاتر للتخلص من الخليط نهائيًا.

يجفف الجسم بلطف وتكرر هذه الوصفة يوميًا حتى الحصول على نتيجة جيدة في التبييض.

وصفة الكركم والزبادي لتبييض الجسم

تحتوي الزبادي على الحمض الذي يعمل على معادلة الحموضة في البشرة مما تعمل على تفتيح البشرة ونضارتها

المكونات

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة واحدة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من الطمي.

ملعقتان صغيرتان من الكركم.

طريقة التطبيق

توضع جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبها جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

يطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة.

يغسل الجسم بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

وصفة بياض البيض مع الكركم لتبييض الجسم

بياض البيض يوجد به الكثير من الفيتامينات التي تغذي البشرة وتعمل على تفتيحها وإشراقها

المكونات

ملعقة صغيرة من كل من ماء الورد، زيت الزيتون، عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من الكركم.

بياض بيضة واحدة.

طريقة التطبيق

تضاف جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا.

يوضع الخليط على الجسم ويوزع جيدًا على الأماكن الداكنة.

يترك الخليط لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا.

يغسل الجسم بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحقيق نتائج فعالة في التبييض.

يعتبر الكركم واحد من أكثر المواد الطبيعية التي لها نتائج رائعة في التبييض، فهو يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية لأنه لديه القدرة على التخلص من البقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة بشكل يومي، والتصبغات الناتجة عن استخدام بعض المواد الكيميائية الضارة، والكلف الناتج عن التغيرات الهرمونية ايضًا.